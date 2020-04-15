Суд обрав запобіжний захід генералу Шайтанову

Шевченківський районний суд Києва 15 квітня обрав запобіжний захід генерал-майору Служби безпеки України Валерію Шайтанову, повідомила пресслужба суду у фейсбуці.

Слідчий суддя задовольнив клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління СБУ і застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 14 червня 2020 включно.

Слідчий суддя зобов’язав слідчого і прокурора в кримінальному провадженні забезпечити Шайтанову невідкладне медичне обстеження з метою встановлення наявності хронічних захворювань. У разі встановлення відповідного діагнозу необхідно вжити заходів з метою забезпечення лікування, ухвалив суд.

Правоохоронці 14 квітня затримали генерал-майора Валерія Шайтанова, якого підозрюють у державній зраді та терактах, повідомила Служба безпеки України.

«Зокрема, за завданням російських спецслужб він планував вбивство відомого добровольця Адама Осмаєва. СБУ зібрала достатню кількість доказів, які переконливо свідчать – Шайтанов є агентом Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Це підтверджують наявні матеріали справи, серед яких аудіо- та відеозаписи», – заявили в Службі безпеки.

Шайтанов є одним з колишніх керівників Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України. За даними слідства, він перебував на агентурному зв’язку під псевдонімом «Бобиль» у полковника ФСБ Ігоря Єгорова.