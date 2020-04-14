Служба безпеки України: затриманий генерал, який працював на ФСБ Росії

Правоохоронці затримали генерал-майора Валерія Шайтанова, якого підозрюють у державній зраді та терактах, повідомила Служба безпеки України.

«Зокрема, за завданням російських спецслужб він планував вбивство відомого добровольця Адама Осмаєва. СБУ зібрала достатню кількість доказів, які переконливо свідчать – Шайтанов є агентом Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Це підтверджують наявні матеріали справи, серед яких аудіо- та відеозаписи», – заявили в Службі безпеки.

Шайтанов є одним з колишніх керівників Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України. За даними слідства, він перебував на агентурному зв’язку під псевдонімом «Бобиль» у полковника ФСБ Ігоря Єгорова.

«Слідство також володіє беззаперечними доказами, що за завданням спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планував проведення терористичних актів на території України. За це представник ФСБ гарантував винагороду в розмірі 200 тисяч доларів та паспорт громадянина РФ. У якості виконавця Шайтанов спеціально підібрав особу серед колишніх бійців спецпідрозділів», – розповіли в СБУ.

За даними відомства, Шайтанов, зокрема, передав російській стороні інформацію про таємні операції в зоні української воєнної операції на Донбасі та міжнародне співробітництво вітчизняних спецслужб у сфері національної безпеки і оборони.

Служба безпеки повідомила, що за місцями проживання та тимчасового перебування Шайтанова і громадян, які «підозрюються у належності до агентурного апарату співробітника ФСБ РФ Єгорова», проводять обшуки.