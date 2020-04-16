У ГУР назвали «провокацією» інформацію про затримання «українського шпигуна» в Криму

У Головному управлінні розвідки Міноборони України назвали «провокацію» інформацію про нібито затримання в анексованому Криму спецслужбами Росії громадянина України, обвинуваченого в «шпигунстві». Про це представник ГУР Андрій Черняк сказав українському інформаційному агентству «Укрінформ».

«Головне управління розвідки не коментуватиме цю інформацію, в той же час ми вважаємо, що це провокаційна, сфабрикована відповідь ФСБ на вчорашнє затримання Службою безпеки України російського шпигуна», – заявив Черняк 15 квітня.

Федеральна служба безпеки Росії 15 квітня заявила, що в анексованому Криму затримали учасників «української розвідувально-диверсійної групи», в яку входила «російська військова, підозрювана у видачі державної таємниці» і громадянин України.

За інформацією російського відомства, порушено кримінальні справи «про державну зраду і шпигунство».

У Представництві президента України в АРК заяву ФСБ назвали провокацією російської окупаційної влади, «спрямованих на дискредитацію України в очах світової спільноти».

У Службі безпеки України 14 квітня повідомили про затримання генерал-майора Валерія Шайтанова, якого підозрюють в державній зраді і терактах.