СБУ: викрито угруповання, причетне до здійснення терактів у різних регіонах України

У Дніпрі викрили злочинне угруповання, причетне до здійснення терористичних актів у різних регіонах України. Про це повідомили у Службі безпеки України.

«За попередньою інформацією, групою керував кримінальний авторитет, раніше неодноразово засуджений мешканець тимчасово окупованої території АР Крим, відомий на прізвисько «Арієць». Зловмисники спеціалізувалися на вчиненні особливо тяжких злочинів, у тому числі на замовлення інших осіб. Для цього вони координували свою діяльність з підконтрольними спецслужбам РФ представниками кримінальних кіл Росії. Для планування і погодження злочинних дій ватажки угруповання зустрічалися з російськими кураторами на території Російської Федерації, країн Євросоюзу та Близького Сходу», – мовиться у повідомленні.

За даними СБУ, учасники групи були причетні до 18 терористичних атак у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Полтавській областях, а саме: мінування та підпалів житлових та комерційних будівель, в яких перебували люди.

«Під час обшуків у помешканнях, транспортних засобах та офісних приміщеннях фігурантів співробітники СБУ вилучили 16 одиниць вогнепальної зброї, майже 1700 набоїв, гранати, електронні та паперові носії інформації, у тому числі з відомостями стосовно об’єктів нападів та потерпілих осіб. Також виявлено майже 200 тисяч гривень, понад 20 тисяч американських доларів і 3 тисячі євро, одержаних злочинним шляхом», – повідомили у спецслужбі.

Слідчі СБУ роз почали провадження за статтею 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Ватажкам угруповання повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

СБУ перевіряє причетність угруповання до організації та вчинення інших злочинів, у тому числі замовних вбивств.