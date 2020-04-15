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15 квітня 2020, Київ 23:08
Новини | Події

Представництво президента України в АРК прокоментувало затримання в окупованому Криму

Російські силовики в окупованому Криму, ілюстративне фото

Російська влада в окупованому Криму «вчергове вирішила вдатися до провокацій, спрямованих на дискредитацію України в очах світової спільноти», заявило 15 квітня представництво президента України в Автономній Республіці Крим.

«Окупаційна влада вчергове вдається до незаконного переслідування громадян на тимчасово окупованій території АР Крим та міста Севастополь», – ідеться в заяві.

Так українське відомство прокоментувало повідомлення ФСБ Росії про затримання на території анексованого півострова «агентурної групи» Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

У російській спецслужбі стверджують, що до складу групи входив громадянин України, який працює на військову розвідку країни, і російська військова, підозрювана в передачі українській стороні відомостей, що становлять державну таємницю. За цими даними, курирував групу «начальник підрозділу української військової розвідки, дислокованого в Херсоні, полковник Олег Ахмедов». Громадянин України, ім’я якого не називається, вже етапований до московського СІЗО «Лефортово».

Адвокат російської військової повідомив виданню «Ґрати», що вона визнала свою провину і засвідчила, що затриманий громадянин України – її колишній чоловік, який завербував її і якому вона передавала документи з військової частини, в якій служила. Жінці обраний запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Окремо повідомляється, що інформація про діяльність затриманих була отримана в межах розслідування кримінальної справи, порушеної щодо іншого громадянина України, Дениса Кашука, який нібито теж працював на українську розвідку. За версією російського слідства, він був завербований у Херсоні, пройшов навчання і привіз вибухівку до Криму. Судовий процес, під час якого Кашук визнав провину, відбувався в особливому порядку без дослідження доказів. Захист засудженого заявляв, що він погодився зі звинуваченням через погрози родині.

Головне управління розвідки України називало справу Кашука «черговою провокацією ФСБ».

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