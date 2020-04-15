ДБР направило до суду справу про держзраду експрокурора з Криму

Державне бюро розслідувань України направило до суду обвинувальний акт відносно колишнього прокурора Автономної Республіки Крим, який обвинувачується у державній зраді. Про це повідомили у ДБР.

Як встановило слідство, після окупації Росією півострова український прокурор, нехтуючи присягою, вступив до «незаконно створеної так званої «прокуратури Республіки Крим» Російської Федерації».

«Діючи в інтересах країни агресора прокурор, перебуваючи на посаді старшого прокурора новоствореної прокуратури АР Крим, у якості сторони обвинувачення приймав участь у судових засіданнях відносно проукраїнськи налаштованих громадян. Такими діями він порушував права громадян на свободу і особисту недоторканість та справедливий суд. За його безпосереднього сприяння, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, який активно виступав проти окупації півострова Крим, незаконно позбавили волі на строк понад 9 місяців», – мовиться у повідомленні.

У разі доведення вини, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

У січні цього року прокуратура АРК повідомила про підозру колишньому прокурору Роздольненського району у скоєнні кримінального злочину за статтею про державну зраду.

Після російської анексії в Криму заарештували заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза у так званій «справі 26 лютого». Він провів в СІЗО майже три роки. Чийгоза та його колегу Ільмі Умерова звільнили 25 жовтня 2017 року (за неофіційною інформацією, про передачу їх Києву домовилися президенти Туреччини і Росії Реджеп Таїп Ердоган і Володимир Путін).

Прокуратура АР Крим оголосила про підозру 25 особам, які переслідували заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза за нібито організацію масових заворушень під час мітингу 26 лютого 2014 року біля будівлі Верховної Ради АР Крим.