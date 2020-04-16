Чорновол відправили під домашній арешт

Печерський районний суд Києва відправив під домашній арешт колишнього народного депутата Тетяну Чорновол, яку підозрюють в умисному вбивстві.

Запобіжний захід має тривати до 8 червня 2020 року.

Адвокат Тетяна Козаченко заявила, що подасть апеляцію на рішення суду.

10 квітня співробітники ДБР провели обшук у будинку Чорновол. Їй повідомили про підозру в умисному вбивстві людини під час підпалу офісу Партії регіонів у дні Революції гідності в лютому 2014 року. Вона відкидає звинувачення.

Зі свого боку, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав повідомлення Чорновол підозри у вбивстві неадекватним і закликав першого заступника директора ДБР Олександра Бабікова залишити державну службу.

Аваков зазначив, що Бабіков був адвокатом експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Натомість у ДБР 14 квітня заявили, що перебувають поза політикою.