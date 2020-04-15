В’ятрович заявив, що його викликають на допит до ДБР

Колишній голова Інституту національної пам’яті, народний депутат України від «Європейської солідарності» Володимир В’ятрович повідомив, що його викликають на допит у Державне бюро розслідувань.

«Мене викликають на добит в ДБР. У якості свідка по справі, ініційованій Бужанським (народним депутатом «Слуги народу» Максимом Бужанським, – ред.) – за проведення міжнародного форуму, присвяченого 85 роковинам пам’яті жертв Голодомору. У нас знову садитимуть за правду про злочини комуністів? P.S. Виклик підписав слідчий Амелін, той самий, на якого я подав у суд за «непомічання» державної зради Єрмаком (главою Офісу президент Андрієм Єрмаком) і Кучмою (представником України у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі на переговорах у Мінську Леонідом кучмою, – ред.)», – написав В’ятрович у «Фейсбуці».

10 квітня народний депутат від фракції «Європейська солідарність» Володимир В’ятрович позвався до суду проти Державного бюро розслідувань і планує позов проти Служби безпеки України. За словами В’ятровича, таке рішення він ухвалив після того, як ДБР не зреагувало на його вимогу відкрити кримінальне провадження проти голови Офісу президента Андрія Єрмака та представника України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучму.

Народний депутат вимагав розслідувати дії Єрмака та Кучми, спрямовані на надання «державі-агресору або її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України». Йдеться про домовленість щодо створення «консультативної ради» з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей.