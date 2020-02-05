В'ятрович пояснив свою ініціативу заборонити «акустичне насильство» у транспорті

Народний депутат фракції «Європейська солідарність» Володимир В'ятрович називає законопроєкт щодо заборони акустичного насильства у громадському транспорті реакцією на нещодавній інцидент з волонтерками у автобусі, які вийшли посеред дороги через відмову водія вимкнути на їхнє прохання російський серіал. Про це він зазначив у коментарі Радіо Свобода.

«Це, на жаль, не пооодинока така ситуація. Тому ми підготували зміни до закону «Про автомобільний транспорт» проти акустичного насильства. Абсолютно нормально і прийнятно в цивілізованих країнах надавати такі послуги (перевезення – ред.) без звукового супроводу», – пояснив депутат.

За словами В'ятровича, його ініціативу вже підтримало 16 депутатів. Зокрема, це депутати фракцій «Європейська солідарність», «Голос», «Слуга народу», «Батьківщина», а також позафракційні парламентарі.

«Заборона стосується взгалі використання будь-якого звукового супроводу (музики, серіалів) водієм чи пасажиром», – розповів В'ятрович.

Наразі законопроєкт №3006 подали на розгляд профільного транспортного комітету.

«Дуже сподіваємося, що, зважаючи на актуальністьцієї теми, він буде якомога швидше розглянутий для того, щоб врешті-решт припинити ті неприпустимі речі, які відбиваються не тільки на якості послуг, які ми отримуємо, але часом навіть і на безпеці для пасажирів», – зазначив депутат.

Увечері 27 січня член волонтерського медичного батальйону «Госпітальєри» Ярина Чорногуз повідомила, що їхала разом із ветеранкою збройного конфлікту на Донбасі Настею Конфедерат на автобусі з Луцька до Києва. За її словами, вони вирішили вийти посеред дороги після відмови водіїв вимкнути російський серіал.

Згодом перевізник вибачився через дії водіїв.

Водночас народний депутат фракції «Слуга народу» Євгеній Брагар заявив, що звернувся до поліції через «дискримінацію» російської мови ветеранкою збройного конфлікту на Донбасі Настею Конфедерат.