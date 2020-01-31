Суперечка через серіал в автобусі: «Слуга народу» звернувся до поліції через «дискримінацію» російської

Народний депутат від «Слуги народу» Євгеній Брагар заявив, що звернувся до поліції через «дискримінацію» російської мови ветеранкою збройного конфлікту на Донбасі Настею Конфедерат.

«Подав заяву щодо скоєння злочину, передбаченого статтею 161 Кримінального кодексу. Заяву подано щодо висловлювань Настьонкою Конфедерат про те, що російська мова не повинна лунати в Україні. Дане висловлювання є дискримінацією за мовною ознакою. Не має жодного значення, яку саме мову дискримінують. За умови дискримінації української чи будь-якої іншої мови реакція була б така сама», – написав Брагар у Facebook.

Брагар – заступник голови комітету Верховної Ради з питань свободи слова.

Увечері 27 січня член волонтерського медичного батальйону «Госпітальєри» Ярина Чорногуз повідомила, що їхала разом з Настею Конфедерат на автобусі з Луцька до Києва. За її словами, вони вирішили вийти посеред дороги після відмови водіїв вимкнути російський серіал.

Згодом перевізник вибачився через дії водіїв.