Зеленський віддає під суд Революцію гідності

(Рубрика «Точка зору»)

Адріан Каратницький

Вперше з часів останніх днів епохи правління експрезидента Віктора Януковича Україна зробила крок назустріч тиранії. 10 квітня оперативники ДБР у масках увірвалися у дім антикорупційного активіста, громадського лідера і колишнього депутата Тетяни Чорновол. Призначенці президента України Володимира Зеленського розслідують щодо неї справу через підозру у вбивстві людини та перешкоджанні діяльності Партії регіонів під час Євромайдану 2013–2014 років.

Тетяна Чорновол – яскрава і суперечлива особистість, відома своєю особистою сміливістю. У серпні 2012 року вона перелізла паркан маєтку Януковича (що, за оцінками, коштував пів мільярда доларів), розкривши масштаби його корупції. Коли у грудні 2013 року відбулася ескалація протестів на Майдані, її викрали та побили до напівсмерті під час нападу, який шокував усю країну. Її чоловік, також активіст Майдану, став добровольцем. У серпні 2014 року він загинув, захищаючи Україну від російської агресії.

Зрозуміло, що Чорновол – не пересічна громадянка. Вона – живий символ протестів Майдану і війни проти вторгнення Москви та окупації на сході України. У цьому сенсі справа проти неї – є нападом на переважне бачення новітньої історії України. Це напад на ідею Революції гідності як легітимного громадянського руху за захист новонародженої української демократії та напад на дії, які здебільшого вживають мирні протестувальники у відповідь на вбивчі напади все менш легітимних державних органів. Кампанія проти неї обіцяє стати справою національного масштабу.

Як повідомляють, ексдепутата Чорновол підозрюють у низці злочинів. Поки їй офіційно повідомлено, що щодо неї розслідують справу про вбивство, пов’язане з пожежею у національному штабі Партії регіонів у Києві в розпал протестів у лютому 2014 року. Чорновол не заперечує, що вела демонстрантів до штабу партії та брала участь у підпалі будівлі. Однак слідчі, які раніше вже розглядали цю справу, встановили, що всі у будівлі мали достатньо часу для того, щоб безперешкодно залишити будівлю. Один співробітник Партії регіонів, фахівець з інформаційних технологій Володимир Захаров, якому, ймовірно, керівництво доручило зібрати записи нападів з камери відеоспостереження, загинув, задихнувшись чадним газом. Це було явною трагічною подією. Слідчі вже встановили, що це не було прямим результатом політичного нападу з підпалом.

Важливо, що напад на штаб-квартиру Партії регіонів стався у день, коли у центрі Києва швидко зростала напруга на тлі жорстоких нападів на протестувальників з боку служб безпеки та «тітушок», які співпрацювали з Партією регіонів. Утім, того ж дня, за словами Чорновол, вона звернулася до протестувальників на Майдані з повідомленням, що фізичне насильство не є відповіддю на фізичне насильство держави.

Повторне відкриття справи, яку раніше вже розслідували і закрили через брак підстав в Офісі генпрокурора, має присмак політичних мотивів. Неймовірним і тривожним чином справа потрапила до рук судді Сергія Вовка у Печерському районному суді міста Києва, якого вважають тісно пов’язаним з кланом Януковича. У 2012 році Вовк засудив колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка до чотирьох років позбавлення волі за те, що міжнародні правозахисники розцінили як акт політичних репресій. Адвокати Чорновол оскаржили це призначення і попросили, щоб справу вів неупереджений суддя.

Окрім питань щодо упередженості суду, саме керівництво ДБР є також вразливим до звинувачень в упередженості. До призначення на посаду заступника директора ДБР Олександр Бабіков був адвокатом Януковича та інших членів внутрішнього кола колишнього українського лідера. Принципово важливо, що Бабікова висунула команда Зеленського, відтак і кримінальне переслідування Чорновол триває під керівництвом осіб, призначених чинним президентом України. Тому президент Зеленський не може відсторонитися від справи, а натомість повинен діяти, щоб запобігти акту політично мотивованого переслідування.

Таке втручання не було б безпрецедентним. Протягом останніх тижнів Зеленський широко втручався з метою змінити склад слідчих та прокурорських органів, включаючи несподіване відсторонення високоповажного генпрокурора та його команди. Відсторонення Бабікова з посади заступника директора ДБР і початок розслідування щодо прокурорів, відповідальних за жалюгідне рішення переслідувати Чорновол, тепер здається єдиним відповідальним курсом дій для Зеленського.

Якщо Зеленський не вживатиме відповідних заходів, то справа щодо Чорновол може нанести глибоку шкоду його міжнародній репутації. Його позиції серед партнерів України вже й так постраждали після низки кроків у неправильному напрямку. Вони включали непотрібні поступки Росії у мінських переговорах, несподіваний розпуск уряду, до якого входило багато добре оцінених реформаторів, і відкриття численних легковажних кримінальних справ проти колишнього президента України Петра Порошенка. Що ще важливіше, кримінальне переслідування Тетяни Чорновол також ризикує віддалити та розлютити практично все незалежне громадянське суспільство України, включаючи весь рух Майдану разом із сотнями тисяч добровольців і ветеранів війни, які допомогли захистити країну проти вторгнення Росії.

Вони є найбільш активним та патріотичним сегментом українського суспільства. Їхня співпраця є важливою для будь-якого українського лідера, який бажає ефективно керувати, особливо такого президента, як Зеленський, який прийшов до влади на обіцянках об’єднати країну. Мірою подолання Україною економічних і соціальних криз, а також криз, пов’язаних з охороною здоров’я, підтримка цього сегменту українського суспільства стане незамінною для стабільності держави і популярності її обраних лідерів.

Президент Зеленський ризикує отримати серйозні політичні неприємності, якщо вирішить продовжити сумнівну справу проти Тетяни Чорновол. Він прийшов до влади як свіже обличчя в українській політиці, але це переслідування могло б зміцнити його репутацію як прихильника контрреволюційного ревізіонізму і помсти Майданові.

Адріан Каратницький – старший науковий співробітник аналітичного центру «Атлантична рада».

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