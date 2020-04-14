Запобіжний захід Чорновол: колишній депутат заявила про відвід судді

Колишній народний депутат Тетяна Чорновол заявила відвід судді Печерського районного суду Києва Сергію Вовку, який має обирати їй запобіжний захід, передає кореспондент Радіо Свобода.

За словами народного депутата від «Європейської солідарності» Іванни Климпуш-Цинцадзе, яка посилалася на адвокатів та Чорновол, «не має підстав вважати, що справу автоматично розподілили» й передали судді Вовку. Крім того, Климпуш-Цинцадзе заявила, що Чорновол звинуватила суддю в конфлікті інтересів.

«Запобіжний захід не обговорювався через те, що адвокати і сама Тетяна заявили про відвід судді. Тому наступне рішення вже буде з іншим суддею, в інший день, в інший час, який суддя зараз не оголосив. Суд закрився без ухвалення жодного рішення», – сказала депутатка.

Згодом до журналістів вийшла сама Тетяна Чорновол.

«Я була змушена заявити клопотання про відвід судді. Таке щастя, що під час карантину в цьому суді виявилися троє чергових суддів. Вони будуть розглядати цей відвід. [Запобіжний захід обиратимуть] після того, як розглянуть цей відвід», – зазначила Чорновол.

Вона не знає, чи засідання відбуватиметься сьогодні.

Минулого тижня співробітники ДБР провели обшук у будинку Чорновол. Їй повідомили про підозру в умисному вбивстві людини під час Революції гідності.

Зі свого боку, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав повідомлення Чорновол підозри у вбивстві неадекватним і закликав першого заступника директора ДБР Олександра Бабікова залишити державну службу.

Аваков зазначив, що Бабіков був адвокатом експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Натомість у ДБР 14 квітня заявили, що перебувають поза політикою.