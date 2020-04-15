«Справа Чорновол»: Печерський суд відмовив у відводі судді Вовка

Печерський районний суд Києва, в якому розглядається справа про запобіжний захід для колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол, відмовився задовольнити клопотання її та її захисту про відведення слідчого судді в цій справі Сергія Вовка.

Суддя, яка розглядала клопотання, заявила, що вони є припущеннями і не підтверджені доказами.

У клопотаннях Чорновол заявляла, що належного автоматичного розподілу справи саме судді Вовкові не було, а її захисниця говорила про неупередженість і необ’єктивність цього судді, який має призначити (чи не призначити) їй запобіжний захід.

За повідомленнями, обвинувачення просить для Чорновол цілодобового домашнього арешту.

Минулого тижня співробітники Державного бюро розслідувань провели обшук у будинку Чорновол. Їй повідомили про підозру в умисному вбивстві людини під час Революції гідності.

Із різкою критикою виступила низка діячів, серед яких був і міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Останній назвав повідомлення Чорновол підозри у вбивстві неадекватним і закликав першого заступника директора ДБР Олександра Бабікова залишити державну службу.

Аваков нагадав, що Бабіков був адвокатом експрезидента-втікача Віктора Януковича. «Ви наплювали на конфлікт інтересів як керівник ДБР й інспірували справу проти Тетяни Чорновол», – написав Аваков у фейсбуці 10 квітня.

Натомість у ДБР 14 квітня заявили, що «перебувають поза політикою».

Суддя Сергій Вовк відомий винесенням політично мотивованих вироків – наприклад, екскерівникові МВС Юрієві Луценку, якого у 2012 році засудив до 4 років позбавлення волі, чи колишньому виконувачеві обов’язків міністра оборони Валерієві Іващенку, якого того ж року засудив до 5 років позбавлення волі.

Окрім того, саме Сергій Вовк ухвалив рішення про зняття арешту із понад 400 об’єктів нерухомості, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським, звільнив з-під варти підозрюваного в організації вбивства бердянського активіста «Сармата», обирав запобіжні заходи підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

У 2014-му Сергій Вовк знову опинився в осередді уваги через позбавлення елітних квартири й автомобіля їхньої законної власниці. Прокуратура побачила в цьому «завідомо неправосудне рішення» і порушила кримінальну справу вже щодо самого судді. Під час її розгляду Вовк, за даними ГПУ, ухилявся від слідства і не ходив на допити. Відтак Генпрокуратура звернулася з клопотанням про дозвіл на його затримання та арешт, на що отримала згоду як від Верховного суду, так і від парламенту. Але до реального арешту судді так і не дійшло. Натомість Вища кваліфікаційна комісія суддів кілька разів відстороняла Сергія Вовка від суддівства. Попри це, Вовкові все одно вдавалося продовжувати роботу. Він навіть повертав собі зарплату за цей період. І вже в січні 2020-го Вишгородський райсуд Київської області назвав Сергія Вовка невинним і виправдав.