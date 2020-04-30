Венедіктова пояснила рішення взяти радниками прокурорів, які не пройшли атестацію

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова вважає «достатньо кваліфікованими» своїх радників, які не змогли пройти атестацію в органах прокуратури. Про це вона заявила в інтерв’ю Hromadske.

У відповідь на зауваження журналіста, що радниками генерального прокурора є колишні прокурори, яких комісія визначила «недостатньо доброчесними або кваліфікованими», Венедіктова сказала: «Це комісія так визнала, а я вважаю, що ці люди якраз достатньо кваліфіковані для мене. І я прислухаюся до їхньої думки».

Водночас вона запевнила, що продовжує реформу прокуратури.

«У мене зараз звітування, заслуховування прокурорів областей. До 30 квітня в областях мають бути звільнені прокурори, які не пройшли перший і другий етапи атестації. За моїми листами прокурори звітують про те, що це виконується. Прокурори, які не пройшли атестацію, вони звільнені. Як можу не підтримувати реформу? Я підтримую», – заявила генпрокурорка.

Журналіст повідомив, що у відповідь на свій запит отримав перелік 10 штатних радників Венедіктової. За його словами, серед них – п’ятеро прокурорів, які не пройшли атестацію.