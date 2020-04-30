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01 травня 2020, Київ 01:16
Новини | Політика

Венедіктова пояснила рішення взяти радниками прокурорів, які не пройшли атестацію

Венедіктова запевнила, що продовжує реформу прокуратури

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова вважає «достатньо кваліфікованими» своїх радників, які не змогли пройти атестацію в органах прокуратури. Про це вона заявила в інтерв’ю Hromadske.

У відповідь на зауваження журналіста, що радниками генерального прокурора є колишні прокурори, яких комісія визначила «недостатньо доброчесними або кваліфікованими», Венедіктова сказала: «Це комісія так визнала, а я вважаю, що ці люди якраз достатньо кваліфіковані для мене. І я прислухаюся до їхньої думки».

Водночас вона запевнила, що продовжує реформу прокуратури.

«У мене зараз звітування, заслуховування прокурорів областей. До 30 квітня в областях мають бути звільнені прокурори, які не пройшли перший і другий етапи атестації. За моїми листами прокурори звітують про те, що це виконується. Прокурори, які не пройшли атестацію, вони звільнені. Як можу не підтримувати реформу? Я підтримую», – заявила генпрокурорка.

Журналіст повідомив, що у відповідь на свій запит отримав перелік 10 штатних радників Венедіктової. За його словами, серед них – п’ятеро прокурорів, які не пройшли атестацію.

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