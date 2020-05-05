САП і НАБУ повідомили про підозри у зловживаннях при будівництві «Охматдиту» в 2013 році

Детективи Національного антикорупційного бюро за погодження Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру трьом людям у зв’язку з будівництвом лікарні «Охматдит» в 2012-2013 роках, йдеться в повідомленнях відомств.

Фігуранти справи – колишня директорка державного підприємства «Укрмедпроектбуд», керівник підприємства-генпідрядника та директор фірми-зберігача обладнання, яке мало бути надане лікарні.

За висновками досудового розслідування, «Укрмедпроєктбуд» замовив у приватного підприємства інженерне та технічне обладнання для лікарні, яке зрештою не було поставлене.

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«Не дивлячись на відсутність обладнання, у 2013 році керівницею державного підприємства (до цього вона була директором підприємства – генпідрядника), яка діяла всупереч інтересам очолюваного нею підприємства, проте з метою отримання неправомірної вигоди іншими юридичними особами, за пособництва тодішніх керівників підприємств генпідрядника та підрядника, підписано видаткові накладні, відповідно до яких нею нібито прийнято від генпідрядника вказане обладнання, за яке вже було сплачено авансові платежі у повному обсязі», – йдеться в заяві САП.​

Дії екскерівниці держпідприємства кваліфікують за статтями про зловживання владою та службовим підробленням, що вчинені групою осіб і спричинили тяжкі наслідки. Колишній та чинний голови приватних компаній звинувачуються у пособництві.

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«Оскільки місцезнаходження керівника підприємства-зберігача наразі не встановлено, про підозру йому повідомлено в порядку статті 135, статті 278 Кримінального процесуального кодексу України (письмове повідомлення про підозру – ред.). Вирішується питання про оголошення його в розшук», – повідомляє НАБУ.

Імена підозрюваних правоохоронці не називають. За даними ЗМІ, державне підприємство «Укрмедпроєктбуд» в зазначений період очолювала Ірина Коваль.

За оцінками правоохоронців, завдані державному бюджету збитки перевищують 30 мільйонів гривень.