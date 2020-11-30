Хід Татарова: «легендує» звільнення з Офісу президента чи дає знак Ситнику?

Заступник керівника Офісу президента України Олег Татаров зробив заяву, від якої довелося відмежовуватися самому Офісу президента. Така поведінка всередині, начебто, однієї команди викликала шквал критики і насмішки з боку громадськості. Стосувалася заява керівника НАБУ Артема Ситника. Далі розберемося в деталях.

«Корінням проблем у антикорупційній політиці держави є саме Артем Ситник», – стверджує у коментарі виданню «Закон і Бізнес» Олег Татаров, а також заявляє, що голова НАБУ Артем Ситник «не має морального права очолювати антикорупційне відомство держави і повинен піти».

Наступного дня після такої заяви високопосадовця виправдовуватися довелося Офісу президента і його керівнику. За офіційним повідомленням, заява Татарова лише «його особиста думка та не відображає офіційної позиції глави держави».

«Як неодноразово заявляв Президент України Володимир Зеленський, визнання неконституційними окремих положень Закону «Про Національне антикорупційне бюро України» хоч і створювало загрозу для роботи НАБУ, але, зрештою, не змогло зруйнувати легітимність і незалежність як Національного антикорупційного бюро, так і його чинного директора. Та найближчим часом цей закон буде вдосконалено для його повної відповідності Конституції України», – мовиться в заяві.

За словами керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, позиція щодо підтримки цілісності, незалежності та ефективності антикорупційної системи в Україні, яка була висловлена на останньому засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики, незмінна, і лише ця позиція є пріоритетною в команді президента Володимира Зеленського.

Навели цитату і самого Олега Татарова, який каже про підтримку всіх законодавчих ініціатив президента, попри свою «особисту думку».

Хто такий Олег Татаров?

Радіо Свобода вже розповідало про цього посадовця своїм читачам.

Олег Татаров – колишній чиновник Міністерства внутрішніх справ. Він обіймав посаду заступника начальника Головного слідчого управління МВС саме під час подій Революції гідності. Саме він опікувався питанням затримання учасників протесту та просуванням кримінальних справ проти них. Татаров також розповсюджував обвинувачення на адресу майданівців, які до сьогодні не доведені, та висував їм ультиматуми.

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А ще Олег Татаров був адвокатом народного депутата Вадима Новинського та співпрацював із колишнім першим заступником Адміністрації експрезидента-втікача Віктора Януковича Андрієм Портновим. Зокрема про це йдеться у скарзі прокурора, який заявляв про погрози з боку Портнова.

Сам президент Володимир Зеленський, очевидно, чув про ці факти, але вважав несправедливою критику цього призначення.

Пізніше в інтерв'ю BBC він наголосив, що «в правоохоронних органах працювало багато різних людей за часів [президентства Віктора] Януковича».

«Ця конкретна людина нікого не розганяла. Я б ніколи – я поважаю Майдан, ми поважаємо пам'ять загиблих, я патріотична людина, я президент України – ніколи не призначив людину, яка розганяла людей на Майдані», – сказав президент.

Зауважимо, що призначений до Офісу президента Олег Татаров був куратором правоохоронного напрямку.

Що роз’єднало в думках членів команди президента?

Примітна деталь у тому, що Татаров коментував тему, яка не перебуває у зоні його відповідальності, наголошує політолог, керівник платформи соціально-гуманітарних ініціатив та іновацій «Єдиний координаційний центр» Олег Саакян.

Ба більше, вся ця ситуація показує відсутності ідеологічної єдності команди президента, додає він.

«Кризове реагування таке, як в Офісу, коли вони відхрещуються від слів свого представника, може буте, але після цього мають бути і політичні, й кадрові рішення. Інакше це набуває системних ознак, що може бути вкрай негативним для іміджу президента і для інституційної спроможності України», – переконаний політолог.

З іншого боку, Татаров міг прагнути набути собі додаткової публічності із розумінням того, що після цієї заяви «його можуть піти», припускає Олег Саакян.

«Тоді це буде подаватися окремим пулом проросійських, перш за все, медіа як «репресія за його політичну позицію під тиском західних партнерів». Таким чином він утримує толіку часу і місця під софітами і може розпочати на цьому фланзі свою політичну кар’єру», – вважає політолог.

Член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко, який останнім часом часто виступає у дискусіях в соціальних мережах на захист позицій президента Зеленського, присвятив у своєму блозі значну частину часу розбору заяв Олега Татарова.

Зокрема, він акцентує увагу на тому, що посадовець посилається на мораль, тоді як сам має не надто бездоганну репутацію. Він вказує на безпідставність звинувачень і переконаний, що загалом такий крок пов’язаний із тим, що Татаров невдовзі може втратити посаду.

«Людина робить абсолютно політиканську заяву, діє в руслі кремлівської пропаганди, використовує риторику каналів Медведчука і при цьому є людиною, яка працює в Офісі президента і своїми заявами суперечить всій диспозиції президента і всім його намаганням вирулити із ситуації, в яку загнали країну. Коли потрібна міжнародна фінансова підтримка, боротьба з корупцією і консолідація всередині пропрезидентського табору. Він його розколює», – каже Лещенко.

За версією Сергія Лещенка, Татаров або йде з посади і «легендує своє звільнення», або хоче щоб його звільнили і тоді скаже, що він жертва політичних заяв. На його думку, це все проясниться за кілька днів.

Це не проблема в комунікації, а спланована акція, – вважає політичний експерт, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович.

«Він не дозволяв собі подібних коментарів по темах, які його не стосуються. Ми прекрасно знаємо його бекграунд і, оскільки було багато критики щодо його призначення, він дуже рідко десь публічно виступав. Тож коли він зробив цю заяву, це схоже на таку стандартну гру: Офіс президента говорить одне, а якийсь представник Офісу закидає зовсім іншу думку для того, щоб подивитися як на реакцію українського суспільства, політикуму, так і на реакцію з боку міжнародних партнерів», – вважає політолог.

Але більше Ігор Рейтерович схиляється до того, що це знак Ситнику про те, що попри наявну в нього підтримку, тема з його звільненням із порядку денного не йде і йому «краще це зробити добровільно».

На думку політичного експерта, Татаров висловив справжню думку, яка панує в Офісі президента і в самого президента. Погоджується із тезою про те, що навіть якщо під тиском громадськості його і звільнять, то він зможе представити це як наслідки власної «боротьби».

Щодо появи в медіа Олега Татарова і його коментарів, то він є досить закритим. Журналістка Радіо Свобода протягом трьох місяців намагається з ним зв'язатися, аби поспілкуватися про діяльність в Офісі президента, втім відповіді досі немає.

Принциповість щодо НАБУ

Ексміністр фінансів Олександр Данилюк в коментарі Радіо Свобода пояснював, що те, що зараз в Україні роблять із антикорупційною системою, є найбільшим ударом для партнерства з Міжнародним валютним фондом. Саме через намагання знищити структури, які створювалися роками, зокрема і зусиллями міжнародних партнерів, Україна і не отримала траншу у заплановані терміни, пояснював він.

Без грошей МВФ, за словами міністра фінансів Сергія Марченка, в бюджеті України буде діра у 100 мільярдів гривень, яку немає чим перекрити.

Про це міністр фінансів заявив в інтерв'ю ВВС News Україна, і зазначив, що питання НАБУ є одним із трьох найважливіших для співпраці з МВФ.

19 листопада Зеленський запевнив послів G7, що Ситник залишиться на посаді директора НАБУ.

А 27 листопада прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і група народних депутат зареєстрували у парламенті законопроєкт про зміни до закону про НАБУ, який має врахувати рішення Конституційного суду України.

В законі пропонують забрати в президента повноваження призначати директора Національного антикорупційного бюро України, а також – прописати повноваження Ради в питанні звільнення директора НАБУ.

Прем'єр вказував на те, що нинішній керівник НАБУ Артем Ситник продовжуватиме здійснювати свої повноваження до моменту призначення нового керівника. До завершення повноважень Артема Ситника залишилося менше ніж півтора року.