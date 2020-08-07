Зеленський назвав несправедливою критику призначення в ОП співробітника МВС часів Майдану

Президент України Володимир Зеленський назвав несправедливою критику призначення заступником голови його офісу Олега Татарова – колишнього чиновника Міністерства внутрішніх справ, який обіймав посаду заступника начальника Головного слідчого управління МВС під час подій Революції гідності.

«Ми всі жили за часів Януковича. Але деякі люди втекли разом із паном Януковичем. А в принципі багато людей залишилося нормальних, які не зрадили Україну. Мені здається, що це несправедливо: усіх людей, які очолювали ту чи іншу гілку влади за часів Віктора Януковича, вважати кимось зі старої влади», – сказав Зеленський 7 серпня, відповідаючи на запитання журналістів у Мар’їнці на Донеччині.

Зеленський додав, що для нього всі, хто обіймав керівні посади за часів президентства Петра Порошенка, є «теж уже старою владою».

«Головне, щоб людина була чесною. Зараз, мені здається, в нашій країні, щоб змінити Україну, моральний бік – найголовніший, це те, чого бракує багатьом чиновникам, депутатам», – додав президент.

Цього тижня Володимир Зеленський призначив заступником керівника Офісу президента України Олега Татарова, який відповідатиме за правоохоронний напрямок. Призначення викликало хвилю негативних реакцій у суспільстві, серед політиків та експертів.

Олег Татаров – колишній чиновник Міністерства внутрішніх справ. Він обіймав посаду заступника начальника Головного слідчого управління МВС під час подій Революції гідності.

Саме він опікувався питанням затримання учасників протесту і просуванням кримінальних справ проти них. Татаров також розповсюджував обвинувачення на адресу майданівців, до сьогодні не доведені, та висував їм ультиматуми.