Призначення Татарова в Офіс президента наближає Україну до системної кризи – Євген Магда

Володимир Зеленський призначив заступником керівника Офісу президента України Олега Татарова, який відповідатиме за правоохоронний напрямок, повідомляє офіційний сайт глави держави. Призначення викликало хвилю негативних реакцій у суспільстві, серед політиків та експертів. Останні це пояснюють репутацією Татарова.

Олег Татаров – колишній чиновник Міністерства внутрішніх справ. Він обіймав посаду заступника начальника Головного слідчого управління МВС саме під час подій Революції гідності. Саме він опікувався питанням затримання учасників протесту та просуванням кримінальних справ проти них. Татаров також розповсюджував обвинувачення на адресу майданівців, до сьогодні не доведені, та висував їм ультиматуми.

Вже у вересні 2014 року, звільнений з МВС Олег Татаров став претендентом на посаду заступника голови Херсонської обласної державної адміністрації. Намір зробити таке призначення нібито мав керівник області Андрій Путілов. Це викликало гостру критичну реакції місцевих активістів, серед яких була і Катерина Гандзюк. Призначення не відбулося.

Вже через два роки Татаров «засвітився» у ролі адвоката народного депутата Вадима Новинського.

Ці віхи біографії створили Олегові Татарову репутацію, яка тепер ставить під сумнів доречність його призначення на посаду заступника голови Офісу президента, з точки зору частини суспільства та фахівців.

Великий привіт Авакову – Магда

Негативна реакція на призначення Татарова до ОП була передбачуваною, більше того, очевидною. Навіть, якщо це просто непродуманий крок, то він дискредитує всю державу, самим фактом непродуманих кроків з боку глави європейської держави, вважає директор Інституту світової політики Євген Магда.

Водночас політолог припускає, що у призначенні роль голови Офісу президента Андрія Єрмака могла бути більш визначальною, ніж позиція президента Володимира Зеленського.

На Банковій... не живуть в інтересах Майдану, вони не мислять цими інтересами, вони не вважають, що зробили щось таке

«З одного боку – це великий привіт Арсену Авакову, про що у студії Радіо Свобода говорив Михайло Подоляк, з іншого боку – це на зустріч місцевим виборам. Якщо приходить на Банкову людина, яка називається куратором правоохоронних органів, то вона займає достатньо чітку позицію у цьому плані. Чому на Банковій не передбачили реакцію на Татарова, наперед негативну? Бо вони не живуть в інтересах Майдану, вони не мислять цими інтересами, вони не вважають, що зробили щось таке», – додає Магда.

За його словами, до сумнівних кадрових рішень Офіс президента вдається через те, що незаплямовані у політичних скандалах фахівці вже не мають бажання працювати з чинною владою. Водночас частина людей, які ще лишаються в органах влади, можуть чинити спротив сумнівним рішенням, а відтак влада втрачає контроль над ситуацією, зауважує Євген Магда.

На жаль, ми – у переддень проблем. І проблем достатньо великих

«Я би не сказав, що от прямо зараз буде ситуація, коли люди почнуть масово класти заяви про відставку, у нас немає культури політичних відставок. Але, з іншого боку, Татаров як медійний персонаж під час Революції гідності та Татаров як медійний персонаж тепер – це люди, між якими стоять понад 30 тисяч жертв, понад 6 років війни. Ніхто не дасть гарантій, що, правоохоронці по всій вертикалі будуть слухатися і брати під козирок. Тому, на мій погляд, – це ще один крок, який наближає Україну до системної кризи. Неможливо зараз визначити, яка саме подія стане каталізатором кризи, але кількість таких каталізаторів мене лякає. Ми зараз стоїмо, як людина посеред мінного поля. Міни різні, в принципі, можна й це поле пройти, але рух має бути повільним і осмисленим. А це дуже швидко вимотує. Тому, на жаль, ми – у переддень проблем. І проблем достатньо великих», – каже директор Інституту світової політики.

Це вже нагадує «Януковича-лайт» – Гарань

Велику роль у призначеннях, які робить президент Зеленський, відіграють люди, які мають до нього доступ і можливість давати поради. Логічно, аби першим серед таких був голова ОП Андрій Єрмак, відтак і призначення Олега Татарова, скоріш за все, його «заслуга», припускає професор політології Києво-Могилянської академії, науковий директор Фонду «Демократичні ініціативи» Олексій Гарань.

Ми бачимо, що це повернення кадрів, які були пов’язані з «регіоналами», або з Медведчуком

«Ми бачимо, що це повернення кадрів, які були пов’язані з «регіоналами», або з Медведчуком, як Кравчук, Піскун, Шкарлет, Бабіков. На посаді заступника голови адміністрації адвокат «регіоналів» Смірнов тощо. Коли після розпуску Зеленським парламенту говорили, що ми можемо отримати «Януковича-лайт», у команді Зеленського дуже ображалися. Я тоді так не вважав. Але те, що відбувається зараз, мені це вже нагадує «Януковича-лайт». Я не кажу, що Зеленський хоче вести проросійську політику, або встановити авторитарний режим, чи будувати «сім’ю», як Янукович. Але через те, що сам він не компетентний, а в оточенні переважають люди, які погано розуміють, що таке Україна, які не мають українського світогляду, в яких немає цінностей. Призначення людей, які брали участь у створенні авторитарної системи Януковича – це показник, на жаль. Показник відсутності базових цінностей. А оскільки в Зеленського немає потрібного рівня компетенції, то він покладається на те, що йому скажуть», – вважає професор.

Сумнівне і ризиковане рішення – Фесенко

З усієї низки неоднозначних призначень, які робив президент Зеленський, призначення Олега Татарова є найбільш небезпечним для команди глави держави, вважає голова Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко. За його словами, новопризначений куратор силових органів може зруйнувати роботу усього Офісу президента.

Призначено людину з чужої команди, людину, яка має одіозну репутацію

«Це сумнівне і ризиковане рішення. З точки зору одіозності я поки що аналогій не бачу. Вперше призначено, тим більш на високу посаду в Офісі президента, людину з чужої команди, людину, яка має одіозну репутацію. Я можу припустити два негативних наслідки. По-перше, критична позиція частини депутатів зі «Слуги народу», висловлення незадоволення частини депутатів. По-друге, внаслідок того, що прийшла людина чужа для команди, яка є в Офісі президента, навіть за поглядами чужа, але з великими повноваженнями, може викликати протиріччя у команді. І тут є ризик», – наголошує політолог.

Утім, кадрова політика президента не зводиться до повернення у владу кадрів часів режиму Януковича, вважає Володимир Фесенко. На його думку, йдеться про розчарування Володимира Зеленського у «нових обличчях» та спробу знайти більш досвідчених управлінців.

Стереотип, що повертаються люди Януковича, не відповідає принципам відбору. Міністр фінансів, люди в оборонному блоці – з команди Порошенка

«Були сумнівні призначення, але більше помилок було з «новими», ніж зі «старими». Логіка Зеленського у кадровій політиці змінилася. Минулого року була одна логіка – ставка на «нові обличчя», а всіх, хто був пов’язаний з командами Януковича, Порошенка, за деякими виключеннями, не брали на високі посади. Це була принципова позиція. Проте десь у лютому відбулася у Зеленського переоцінка цінностей. Він дійшов висновку, що «нові обличчя» не завжди є ефективними, є нестача досвіду, а тому потрібно посилювати команду більш досвідченими фахівцями. І він став посилювати команду людьми як тими, що працювали у Януковича, так і тими, хто працював у Порошенка. Тут ніяких політичних уподобань немає. Стереотип, що повертаються люди Януковича, не відповідає принципам відбору. Міністр фінансів, люди в оборонному блоці – з команди Порошенка. Це теж критикують. В даному випадку, гадаю, спрацювала рекомендація. Хтось порекомендував «ефективного менеджера», скоріш за все, Єрмаку», – вважає голова правління Центру прикладних політичних досліджень.

Тим часом сайт Офісу президента нагадує, що віднині до компетенції Олега Татарова буде входити формування державної політики у сфері правоохоронної діяльності, експертно-аналітичне забезпечення роботи Офісу президента України, забезпечення гарантій національної безпеки держави у сферах правоохоронної діяльності, протидії корупції, захисту прав людини.

Радіо Свобода готове оприлюднити позицію та аргументи Офісу президента щодо призначення заступником керівника Офісу президента України Олега Татарова.