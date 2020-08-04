Зеленський чітко пояснив Авакову, що президент в цій країні лише він – радник голови ОП

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков більше не є загрозою для президента України Володимира Зеленського, адже голова держави «чітко пояснив» йому, хто в країні головний. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів радник з антикризових комунікацій голови Офісу президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк.

«Інколи Аваков занадто очевидно намагався перетягнути на себе функції президента. Не знаю, навіщо. Зараз, по-моєму, Володимир Олександрович делікатно, але чітко пояснив, що президент в цій країні він, і лише він, і ключові напрямки визначає лише він, а в Арсена Борисовича – безпека», – розповів Подоляк.

На уточнення Радіо Свобода, коли саме відбулася ця розмова, актикризовий радник голови ОП пояснив, що це – «не питання однієї розмови».

«Це питання поведінкових внутрішніх реакцій. Знаєте, як кажуть: «кулуари». От в кулуарах певним чином люди себе поводять. І мені здається, що оця диспозиція, нова диспозиція, виникла протягом останніх трьох-чотирьох місяців, коли вже точно зрозуміло, що Володимир Олександрович – це серйозний гравець і він прийшов на досить тривалий час (на довший, ніж багато хто думає, але одразу скажу, що ми не говоримо про авторитаризм, поліцейську державу і так далі, ні). І Арсен Борисович теж це зрозумів. І це – дуже добре. Тому що неможливо (ефективно працювати – ред.), коли існує чиясь ілюзія, що він має право перетягувати на себе функції президента», – зазначив Подоляк.

При цьому він додав, що має до Авакова «найтепліші почуття» і вважає, що «він – молодець».

«Втриматися на цій посаді 6 років – це, звісно, крута історія», – розповів антикризовий радник Андрія Єрмака.

До початку роботи в Офісі президента політтехнолог Михайло Подоляк у своїх блогах писав про те, що Аваков за каденції Зеленського – «неформальний «президент» і «майже «з'їв» Володимира Олександровича», хоча як менеджер голова МВС «точно так само неефективний та лінивий».

6 червня президент Володимир Зеленський зазначив, що Арсен Аваков є «потужним міністром».

«Досі немає кращого міністра, так і є. Я розумію, через що страйк. Я відверто відповідав на це питання, що якщо людина взялася за якусь реально сенсаційну гучну справу, вона повинна її довести і наполовину її не кидати», – вказав ппрезидент.​

Арсен Аваков працює міністром внутрішніх справ уже понад шість років. Низка депутатів закидають міністру провал у реформуванні поліції та проблеми з розслідуванням резонансних справ.