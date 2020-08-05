Уряд погодив призначення Міщенка на посаду голови Кіровоградської ОДА

Кабінет міністрів України погодив призначення Валерія Міщенка на посаду голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 5 серпня.

Валерій Міщенко є підприємцем-аграрієм.

За законом, голів місцевих державних адміністрацій призначає на посаду президент за поданням Кабінету міністрів.

У червні президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про відставку Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.

За словами Зеленського, від СБУ він отримав дані, що «в оточенні голови обласної державної адміністрації відбуваються, м’яко кажучи, неправильні речі, пов’язані з порушенням закону України».

Пізно ввечері 25 червня СБУ повідомила, що її співробітники спіймали голову однієї з обласних державних адміністрацій та посадовця цієї ж ОДА на вимаганні 1,8 мільйона гривень.

25 червня Кабінет міністрів погодив відставку Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської обласної держадміністрації.

Президент Володимир Зеленський призначив ексзаступника голови Херсонської обласної державної адміністрації, колишнього слідчого Андрія Балоня головою Кіровоградської ОДА на початку листопада 2019 року. На посаді він пропрацював неповних вісім місяців.