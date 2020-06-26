Зеленський оголосив про відставку голови Кіровоградської ОДА

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про відставку Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації, повідомив офіційний сайт глави держави ввечері 26 червня.

За словами Зеленського, від СБУ він отримав дані, що «в оточенні голови обласної державної адміністрації відбуваються, м’яко кажучи, неправильні речі, пов’язані з порушенням закону України».

«Тому коли я одержав цю інформацію, одразу сказав, що звільню голову облдержадміністрації. А правоохоронні органи мають займатися всім іншим. Немає «наші – не наші». Вкрав – сідай», – заявив Зеленський під час робочої поїздки до Херсона.

Пізно ввечері 25 червня СБУ повідомила, що її співробітники спіймали голову однієї з обласних державних адміністрацій та посадовця цієї ж ОДА на вимаганні 1,8 мільйона гривень.

25 червня Кабінет міністрів погодив відставку Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської обласної держадміністрації.

Президент Володимир Зеленський призначив ексзаступника голови Херсонської обласної державної адміністрації, колишнього слідчого Андрія Балоня головою Кіровоградської ОДА на початку листопада 2019 року. На посаді він пропрацював неповних вісім місяців.