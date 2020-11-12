У «Слузі народу» розповіли, чи треба було люструвати заступника Єрмака Татарова

У владній партії «Слуга народу» стверджують, що наразі важко оцінити, наскільки колишній чиновник Міністерства внутрішніх справ часів Януковича, а нині заступник голови Офісу президента Олег Татаров може підпадати під дію люстрації – через недосконалість самого закону «Про очищення влади». Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив представник президента в КСУ Федір Веніславський.

«Оцінювати нинішнього заступника голови Офісу Татарова з приводу того, наскільки він відповідає чи не відповідає закону «Про очищення влади», треба з тієї точки зору, що сам закон є сумнівно-конституційним», – пояснив він.

У минулому Веніславський як експерт-конституціоналіст та ексочільник Харківської люстраційної палати був долучений до розробки тексту законопроєкту, який пізніше став законом, і, за його словами, вже тоді він висловлював свої зауваження.

«У 2014 році в комітеті з питань правової політики я виступав і сказав, що «як фахівець у галузі конституційного права чудово розумію ризики, які ви закладаєте в цей законопроєкт». Я розумію, що він є антиконституційним, тому що немає персонально доведеної провини тієї чи іншої особи, яку закон відносить до тих посад, які підпадають під дію закону «Про очищення влади», – пояснив Веніславський та додав, що саму ідею люстрації він цілковито підтримує.

При цьому, оцінюючи діяльність Олега Татарова, Веніславський зазначив, що, на його думку, він «професіонал, який розуміє, як необхідно здійснювати ті функції, які на нього покладені за розподілом обов’язків».

5 серпня Зеленський призначив заступником керівника Офісу президента України Олега Татарова, який має відповідати за правоохоронний напрямок.

Олег Татаров – колишній чиновник Міністерства внутрішніх справ. Він обіймав посаду заступника начальника Головного слідчого управління МВС саме під час подій Революції гідності. Саме він опікувався питанням затримання учасників протесту та просуванням кримінальних справ проти них. Татаров також оприлюднював обвинувачення на адресу майданівців, які не доведені до сьогодні, та висував їм ультиматуми.