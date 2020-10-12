Зеленський про заступника голови ОП Татарова: ця конкретна людина нікого не розганяла на Майдані

Заступник голови Офісу президента Олег Татаров «нікого не розганяв» на Євромайдані в часи своєї роботи в Міністерстві внутрішніх справ України, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC.

Він наголосив, що «в правоохоронних органах працювало багато різних людей за часів [президентства Віктора] Януковича».

«Ця конкретна людина нікого не розганяла. Я б ніколи – я поважаю Майдан, ми поважаємо пам'ять загиблих, я патріотична людина, я президент України – ніколи не призначив людину, яка розганяла людей на Майдані», – сказав президент.

5 серпня Зеленський призначив заступником керівника Офісу президента України Олега Татарова, який має відповідати за правоохоронний напрямок.

Олег Татаров – колишній чиновник Міністерства внутрішніх справ. Він обіймав посаду заступника начальника Головного слідчого управління МВС саме під час подій Революції гідності. Саме він опікувався питанням затримання учасників протесту та просуванням кримінальних справ проти них. Татаров також розповсюджував обвинувачення на адресу майданівців, які не доведені до сьогодні, та висував їм ультиматуми.