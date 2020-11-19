Зеленський запевнив послів G7, що Ситник залишиться на посаді директора НАБУ

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник залишиться на своїй посаді, не дивлячись на рішення Конституційного суду щодо бюро. Про це під час відеоконференції з послами країн «Групи семи» заявив президент України Володимир Зеленський, повідомили у Офісі президента.

«Рішення Конституційного Суду не скасовує факт утворення та функціонування НАБУ, не обмежує роботу детективів НАБУ та не ставить під сумнів статус НАБУ як правоохоронного органу. Ми гарантуємо, що після 16 грудня директор НАБУ залишатиметься на посаді», – наголосив президент.

У свою чергу Ситник, який також брав участь у онлайн-зустрічі, зазначив, що погоджується з позицією Зеленського та Офісу президента «щодо відсутності чинників, які критично впливають на роботу органу».

КСУ визнав неконституційними окремі положення закону про НАБУ 16 вересня, а 28 серпня оприлюднив рішення, яким визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України.