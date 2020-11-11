У «Слузі народу» підготували зміни до Конституції про право президента призначати директора НАБУ

У владній партії «Слуга народу» підготували зміни до Конституції про право президента призначати директора НАБУ. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів представник Володимира Зеленського в Конституційному суді, «слуга народу» Федір Веніславський.

«Наша політична сила підготувала законопроєкт про внесення змін до Конституції України, де ми, враховуючи оцей висновок (сумнівний висновок, але маємо його враховувати) Конституційного суду, передбачаємо, що директора НАБУ має призначати президент за згодою Верховної Ради і прямо в Конституції передбачаємо, що кандидати на посаду директора НАБУ мають обиратися на відкритому та прозорому конкурсі», – розповів він.

За словам Веніславського, для того, щоб цей законопроєкт внесли на розгляд до Верховної Ради, треба зібрати 150 підписів народних депутатів, але наразі їх ще не вистачає.

«Наразі зібрано, якщо я не помиляюсь, близько 120 підписів і процес іде. Я думаю, що на наступному пленарному тижні (17-20 листопада – ред.) ми закінчимо: зберемо всі підписи та внесемо цей законопроєкт», – зауважив він.

КСУ визнав неконституційними окремі положення закону про НАБУ 16 вересня, а 28 серпня оприлюднив рішення, яким визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України.