НАБУ: через рішення КСУ призначення і звільнення директора бюро опиняться «поза правовим полем»

Національне антикорупційне бюро закликає до негайного вирішення конституційної кризи в країні для відновлення ефективної роботи антикорупційних органів.

Як йдеться в заяві НАБУ, через визнання неконституційними повноважень президента, передбачених законом «Про НАБУ», менше ніж за півтора місяця поза правовим полем опиняться такі питання, як: призначення і звільнення директора бюро, здійснення незалежного аудиту інституції, обрання і функціонування Ради громадського контролю при НАБУ.

«Рішення, ухвалені суддями Конституційного суду України впродовж 2019-2020 років у питаннях боротьби з корупцією, викликають занепокоєння. Наслідками таких рішень є системне послаблення інституційної спроможності органів, покликаних викривати корупцію, та звільнення від відповідальності осіб, причетних до завдання шкоди інтересам держави в особливо великих розмірах», – йдеться в заяві.

«КСУ своїми рішеннями позбавив Національне бюро права через суд анулювати кабальні для державних підприємств угоди, фактично декриміналізував незаконне збагачення, звільнив від відповідальності за неподання декларації. Загалом, через такі рішення КСУ назавжди втрачено можливість відшкодувати мільярди збитків, завдані через корупцію… Ситуація, що склалася, потребує негайного врегулювання», – наголосили в НАБУ.

У вересні Конституційний суд України на засіданні визнав такими, що не відповідають Основному закону, окремі положення закону про Національне антикорупційне бюро України. Неконституційними визнані положення щодо повноважень президента:



призначати та звільняти з посади директора НАБУ;



визначати трьох осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ;



визначати одного члена комісії зовнішнього контролю для проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ;



затверджувати положення про Раду громадського контролю та про порядок її формування.

Вказані положення, за рішенням КСУ, втратять чинність через три місяці.

Конституційний суд 28 серпня оприлюднив рішення, яким визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України.