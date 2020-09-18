НАБУ: рішення КСУ є «черговою спробою заблокувати боротьбу з політичною корупцією»

Національне антикорупційне бюро України заявляє: нещодавнє рішення Конституційного суду про визнання такими, що не відповідають Основному закону, окремих положень закону про НАБУ, є «є черговою спробою заблокувати боротьбу з політичною корупцією та очищення судової гілки влади в державі». Про це йдеться в оприлюдненій 18 вересня заяві бюро.

«Конституційний суд щодо Національного бюро робить це втретє: до цього, у 2019 році, судді визнали неконституційною статтю про незаконне збагачення і позбавили НАБУ права анулювати через суд незаконні угоди, укладені державними підприємствами. Кожне з цих рішень, за дивним збігом обставин, з’являлось у відповідь на ефективну роботу НАБУ за кожним зі згаданих напрямків», – йдеться в заяві.

Згідно з останнім рішенням КСУ, впродовж наступних трьох місяців до закону України «Про НАБУ» мають бути внесені зміни, покликані врегулювати правові аспекти функціонування Національного бюро, які наразі, на думку суддів КСУ, не відповідають Основному закону.

У НАБУ наголосили, що мають залишитися інституційно незалежними.

«Викликають занепокоєння наміри окремих політичних сил, насамперед пов’язаних із фігурантами розслідувань НАБУ, ревізувати цей закон у частині позбавлення Національного бюро інституційної незалежності, використовуючи рішення КСУ як привід для реалізації задуму. Наголошуємо, що незалежність НАБУ є базовою засадою, яка визначає спроможність інституції протистояти тиску в процесі розслідування корупційних злочинів, вчинених топкорупціонерами, та притягати їх до відповідальності», – йдеться в заяві.

У НАБУ відзвітували, що за п’ять років розслідувань разом із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою притягнули до відповідальності понад 800 осіб, серед яких чинні й колишні народні депутати, міністри та їхні заступники, посадовці вищої ланки. Ще близько 500 осіб очікують на вироки Вищого антикорупційного суду.

У НАБУ закликали народних депутатів у процесі доопрацювання закону «Про НАБУ» зберегти інституційну незалежність бюро «як запоруку ефективної боротьби з топкорупцією».

У НАБУ також додали, що готові долучитися до процесу підготовки й обговорення цих змін.

У бюро заявили, що продовжують працювати в штатному режимі.

КСУ визнав неконституційними окремі положення закону про НАБУ 16 вересня, а 28 серпня оприлюднив рішення, яким визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України.