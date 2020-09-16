КСУ визнав неконституційними окремі положення закону про НАБУ

Конституційний суд України на засіданні 16 вересня визнав такими, що не відповідають Основному закону окремі положення закону про Національне антикорупційне бюро України. Про це повідомляє пресслужба суду.

Неконституційними визнані положення щодо повноважень президента:

Так, неконституційними визнали такі повноваження президента: призначати та звільняти з посади директора НАБУ; визначати трьох осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ; визначати одного члена комісії зовнішнього контролю для проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ; затверджувати положення про Раду громадського контролю та про порядок її формування.

Зазначається, що вказані положення втратять чинність через три місяці.

Конституційний суд 28 серпня оприлюднив рішення, яким визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України.

Національне антикорупційне бюро назвало рішення політично мотивованим. У НАБУ пов’язали рішення КСУ з оприлюдненням так званих «плівок #ОАСК», на яких «задокументовано розмови щодо «керованого правосуддя в Україні», у тому числі й стосовно ухвалення рішень Конституційним судом України».

П’ятий президент України Петро Порошенко своїм указом призначив Артема Ситника директором НАБУ 16 квітня 2015 року. Цьому передував конкурсний відбір.

Згідно з рішенням КСУ, указ президента відтак втрачає чинність. Водночас рішення «не поширюється на правовідносини, які виникли внаслідок здійснення посадових обов’язків» Ситником.

Народні депутати, які зверталися до суду з клопотанням, стверджували, що президент діяв поза межами своїх конституційних повноважень, оскільки посада директора НАБУ не віднесена Основним законом до посад, призначення на які здійснює президент. У суді погодилися з цим висновком. Крім того, там вважають, що «призначення президентом України керівника органу, який за своїми повноваженнями функціонально належить до органу виконавчої влади, призведе до розбалансування системи стримувань і противаг, порушення функціонального розподілу влад та фактичної зміни форми державного правління».