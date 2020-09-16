В НАБУ назвали маніпулятивним останній виступ генпрокурора Венедіктової у Раді

Національне антикорупційне бюро України заявило про маніпуляції у виступі генерального прокурора Ірини Венедіктової 15 вересня у Верховній Раді. У відомстві виклали кілька текстових фрагментів виступу очільниці Офісу генпрокурора, під кожним з яких залишили коментар, у чому саме вбачають маніпуляції.

У НАБУ виокремили три такі справи – щодо суддів Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК), щодо власника VAB Банку Олега Бахматюка та щодо народного депутата від «Слуги народу» Олександра Юрченка.

«...На мою думку, без встановлення факту використання службового становища для одержання неправомірної вигоди, факту одержання неправомірної вигоди, повідомити будь-кого за вчинення такого службового злочину неможливо. А матеріали, які мені на сьогодні надали [cтосовно нардепа], не містять таких відомостей». (Генеральний прокурор, 15 вересня 2020 року під час виступу у ВРУ). Матеріали, надані ОГП, містили, з-поміж іншого, розсекречені протоколи здійснених НСРД, відповідно до яких народний депутат під час зустрічі із детективом «під прикриттям» повідомив, що необхідною умовою для внесення запропонованих правок та пропозицій до законопроєкту є надання йому неправомірної вигоди у сумі та у спосіб, що будуть окремо повідомлені його помічником. Помічник, дійсно, повідомив про те, що внесення правок буде коштувати 13 тис. доларів США. 3 серпня 2020 року народний депутат вніс до законопроєкту потрібні пропозиції. Під час наступних зустрічей із детективом народний депутат підтвердив свою обізнаність із фактом передачі помічнику грошових коштів», – йдеться в повідомленні на сайті НАБУ в коментарях щодо справи стосовно депутата Юрченка.

Із повним змістом тез, які НАБУ вважає маніпулятивними з боку Ірини Венедіктової в інших справах, можна ознайомитись тут.

Генпрокурор наразі не коментувала ці заяви НАБУ.

13 вересня колишній член фракції «Слуга народу», народний депутат Гео Лерос опублікував у соцмережі пост, що два дні тому НАБУ нібито затримало помічника депутата зі «Слуги народу» Олександра Юрченка за хабарництво. Наступного дня партії «Слуга народу» заявили про намір Юрченка написати заяву про вихід із фракції. В Офісі президента підтримали це рішення.

15 вересня Національне антикорупційне бюро України закликало генерального прокурора Ірину Венедіктову підписати підозру народному депутату щодо «отримання неправомірної вигоди» за внесення пропозицій до одного із законопроєктів.

У відомстві вказали, що раніше помічникові депутата повідомили про підозру в отриманні хабаря. 15 вересня цьому помічникові Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1 млн 552 тис гривень застави.

У НАБУ заявили, що останніми днями передали в ОГП листа про необхідність внесення відомостей до ЄРДР стосовно дій народного обранця.

Сама ж генпрокурор Венедіктова перед тим заявила, що відомих їй фактів для підписання оголошення про підозру недостатньо.

Олександр Юрченко є головою підкомітету з питань поводження з побутовими відходами комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.