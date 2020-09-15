«Справа Юрченка»: ВАКС обрав запобіжний захід помічникові депутата

Вищий антикорупційний суд у вівторок обрав запобіжний захід помічникові народного депутата України, підозрюваного у пособництві в отриманні неправомірної вигоди, вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«Слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1 млн 552 тис гривень застави. Ухвала про застосування запобіжного заходу може бути оскаржена протягом 5 днів», – йдеться в повідомленні.

ВАКС розмістив на своїй сторінці відео з ухвалою рішення, на якому присутній і сам підозрюваний. Член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко повідомив у Telegram повідомив, що помічником депутата є особа на ім’я Іван Фіщенко.

13 вересня колишній член фракції «Слуга народу», народний депутат Гео Лерос опублікував у соцмережі пост, що два дні тому НАБУ нібито затримало помічника депутата зі «Слуги народу» Олександра Юрченка за хабарництво. Наступного дня партії «Слуга народу» заявили про намір Юрченка написати заяву про вихід із фракції. В Офісі президента підтримали це рішення.

15 вересня Національне антикорупційне бюро України закликало генерального прокурора Ірину Венедіктову підписати підозру народному депутату щодо «отримання неправомірної вигоди» за внесення пропозицій до одного із законопроєктів.

У відомстві вказали, що раніше помічникові депутата повідомили про підозру в отриманні хабаря. Імені помічника не повідомляли.

У НАБУ заявили, що останніми днями передали в ОГП листа про необхідність внесення відомостей до ЄРДР стосовно дій народного обранця.

Сама ж генпрокурор Венедіктова перед тим заявила, що відомих їй фактів для підписання оголошення про підозру недостатньо.

Олександр Юрченко є головою підкомітету з питань поводження з побутовими відходами комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.