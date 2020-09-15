Венедіктова розповіла в Раді про ситуацію навколо «слуги народу» Юрченка

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова 15 вересня прокоментувала у Верховній Раді відомі їй обставини щодо ймовірного одержання неправомірної вигоди депутатом із владної фракції «Слуга народу» Олександром Юрченком через свого помічника.

«Я повинна мати об’єктивні відомості, які підлягають доведенню, а саме час, місце, спосіб обговорення депутатом та його помічником дій щодо одержання неправомірної вигоди, час, місце, спосіб надання депутатом вказівки своєму помічнику на вчинення будь-яких дій, спрямованих на виконання домовленостей з заявником. Єдиними фактичними обставинами, відомими мені на сьогодні, які можна назвати доведеними, є факт обговорення внесення змін до законодавства, прийняття підготовлених заявником пропозицій про зміни в закон, обіцянка нардепа передати їх на опрацювання юристами», – розповіла Венедіктова.

Вона вважає, що відомих їй фактів для підписання оголошення про підозру недостатньо.

«Чи можна ставити питання про обвинувачення нардепа за встановлені вищевказані факти на сьогоднішньому етапі слідства? На мою думку, без встановлення факту використання службового становища для одержання неправомірної вигоди, факту одержання неправомірної вигоди повідомити будь-кому про вчинення такого службового злочину неможливо», – відзначила Венедіктова.

Генпрокурорка також повідомила, що ввечері 14 вересня, о 17:20, «отримала від керівництва НАБУ сам лист з проханням підписати підозру без матеріалів провадження».

«Лист і чернетка. Все. Я наголошую, ми готові – прокурори САП, я особисто – вивчити матеріали кримінального провадження, опрацювати їх, якщо необхідно, дати вказівки і, якщо буде достатньо підстав, повідомити про підозру. Я це зроблю і повідомлю», – твердить керівниця ОГП.

Народний депутат із владної фракції «Слуга народу» Олександр Юрченко напише заяву про вихід із фракції «до вирішення ситуації з «хабарем помічника», повідомив 14 вересня інший депутат зі «Слуги народу» Олександр Качура. Цю інформацію Радіо Свобода підтвердили й інші джерела у владній фракції.

13 вересня колишній колега Юрченка і Качури по фракції «Слуга народу» Гео Лерос опублікував у соцмережі пост, що два дні тому НАБУ нібито затримало помічника депутата Юрченка за хабарництво.

Олександр Юрченко є головою підкомітету з питань поводження з побутовими відходами комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.