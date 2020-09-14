Депутат Юрченко напише заяву про вихід із фракції «Слуга народу» – члени фракції

Народний депутат із владної фракції «Слуга народу» Олександр Юрченко напише заяву про вихід із фракції, повідомив у мережі Telegram 14 вересня інший депутат зі «Слуги народу» Олександр Качура.

«Депутат Юрченко добровільно пише заяву на вихід з фракції «Слуга народу» до вирішення ситуації з «хабарем помічника», – написав Качура за підсумками засідання фракції.

Цю інформацію Радіо Свобода підтвердили й інші джерела у владній фракції.

13 вересня колишній колега Юрченка і Качури по фракції «Слуга народу» Гео Лерос опублікував у соцмережі пост, що два дні тому НАБУ нібито затримало помічника депутата Юрченка за хабарництво.

Олександр Юрченко є головою підкомітету з питань поводження з побутовими відходами комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.