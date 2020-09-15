НАБУ закликає Венедіктову підписати підозру народному депутату

Національне антикорупційне бюро України закликає генерального прокурора Ірину Венедіктову підписати підозру народному депутату.

«НАБУ і САП скерували до Генерального прокурора проєкт повідомлення про підозру чинному народному обранцю. Однак станом на 15 вересня листи залишилися без відповіді, що унеможливлює притягнення до відповідальності усіх учасників злочину», – повідомили в бюро.

Згідно з релізом НАБУ, влітку бюро отримало оперативну інформацію про існування організованої групи, учасники якої отримують неправомірну вигоду за використання законних повноважень та обов’язків народних депутатів України.

У межах операції детектив «під прикриттям» у ролі представника промислової компанії познайомився з одним із учасників угрупування та повідомив йому, що умовою інвестування в Україну є створення необхідних правових підстав для переробки твердих побутових відходів, розповіли в НАБУ.

«З цією метою учасник злочину знайомить детектива з народним депутатом України, який у завуальованій формі попросив надати йому через посередника неправомірну вигоду у сумі 13 тисяч доларів за внесення пропозицій до законопроєкту та у подальшому 200 тисяч доларів для підкупу народних депутатів-членів Комітету», – повідомило НАБУ.

У відомстві стверджують, що в середині серпня детектив «під прикриттям» передав першу частину неправомірної вигоди посереднику. 26-27 серпня співучасники планували отримати ще одну частину коштів. За обставин, які зараз з’ясовує слідство, «Національне бюро було вимушене припинити подальше виконання спеціального завдання».

У межах розслідування зібрано докази для повідомлення про підозру народному депутату України у вчиненні злочинів, передбачених статтями 368 та 369 Кримінального кодексу України («прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою» та «пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі»).

У НАБУ заявили, що 10 вересня детективи прибули до Офісу генерального прокурора з метою внесення відомостей до ЄРДР щодо можливого вчинення народним депутатом України кримінального правопорушення. Також детективи надали проєкт повідомлення депутату про підозру.

Прокурори протягом майже шістьох годин вивчали матеріали. Після цього керівник департамент ОГП заявив, що не вбачає достатніх підстав для доповіді генеральному прокурору про необхідність внесення відомостей щодо можливого вчинення кримінального правопорушення народним депутатом.

Через три години була проведена нарада за участі Венедіктової, першого заступника директора НАБУ та керівника департаменту ОГП. Під час наради «рішення про внесення відомостей до ЄРДР ухвалене не було».

Водночас у той же день помічнику народного депутата повідомили підозру в прийнятті хабаря.

11 вересня НАБУ повторно направили до Офісу генерального прокурора лист про необхідність внесення відомостей до ЄРДР стосовно дій нардепа.

13 вересня колишній член фракції «Слуга народу», народний депутат Гео Лерос опублікував у соцмережі пост, що два дні тому НАБУ нібито затримало помічника депутата зі «Слуги народу» Олександра Юрченка за хабарництво.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова під час виступу у Верховній Раді 15 вересня заявила, що «єдиними фактичними обставинами, які можна назвати доведеними, є факт обговорення внесення змін до законодавства, прийняття підготовлених заявником пропозицій про зміни в закон, обіцянка нардепа передати їх на опрацювання юристами».

Представник Олександр Юрченко є головою підкомітету з питань поводження з побутовими відходами комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Він публічно не коментував ситуацію, яка склалася навколо нього.