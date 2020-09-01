Гео Лерос виключений з фракції партії «Слуга народу» – офіційно

Народний депутат Гео Лерос виключений з парламентської фракції партії «Слуга народу». Про це політична сила повідомила на своїй сторінці у фейсбуці.

«Повідомляємо, що за результатами збору підписів більшістю голосів народних депутатів ухвалено рішення про виключення Лероса Гео Багратовича з числа членів фракції політичної партії «Слуга Народу» у Верховній Раді України», – заявили у фракції.

Сам Лерос заявляв, що президент України Володимир Зеленський наказав збирати підписи за його виключення з фракції після сьогоднішньої промови. З трибуни парламенту Лерос розкритикував Зеленського і заявив, що той «не став воювати зі старою системою», а «просто з нею злився».

В Офісі президента наразі не коментували звинувачення з боку Лероса.

Гео Лерос відомий, зокрема, після публікації у фейсбуці відеокадрів, на яких брат голови Офісу президента проводить кілька розмов. Законодавець називає ці зйомки «відеодоказами», як «Єрмак через свого брата барижить державними посадами, впроваджує свою програму до правоохоронних структур та оборонки (привіт з РФ), ну і, звичайно, заробіток на державі».

Сам голова Офісу президента Андрій Єрмак звернувся до СБУ та ДБР, «щоб було проведено всебічне розслідування обставин здійснення цих записів, передусім їх достовірності, всіх фактів, а також хто і на чиє замовлення це робив, як ці записи опинилися у Гео Лероса».

Брат Андрія Єрмака Денис заявив, що є «вільним громадянином, який має право зустрічатися з ким завгодно, знайомитися із ідеями громадян, проєктами». Він наголосив, що в нього є громадська організація «Українське бюро національного розвитку», що «займається розробками, науковими адаптаціями проєктів, пов’язаних з економікою, соціонікою».