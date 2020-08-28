Народний депутат Лерос заявив, що йому підпалили автомобіль

Народний депутат від «Слуги народу» Гео Лерос заявив, що йому підпалили автомобіль.

«Мені підпалили автомобіль», – написав Лерос у фейсбуці.

Радіо Свобода намагається отримати коментар поліції та рятувальників.

На відео присутня ненормативна лексика:

Гео Лерос відомий, зокрема, після публікації у фейсбуці відеокадрів, на яких брат голови Офісу президента проводить кілька розмов. Законодавець називає ці зйомки «відеодоказами», як «Єрмак через свого брата барижить державними посадами, впроваджує свою програму до правоохоронних структур та оборонки (привіт з РФ), ну і, звичайно, заробіток на державі».

Сам голова Офісу президента Андрій Єрмак звернувся до СБУ та ДБР, «щоб було проведено всебічне розслідування обставин здійснення цих записів, передусім їх достовірності, всіх фактів, а також хто і на чиє замовлення це робив, як ці записи опинилися у Гео Лероса».

Пізніше Лерос направив звернення директору Національного антикорупційного бюро з проханням перевірити та дати оцінку інформації, яка міститься на цих відеозаписах.

Брат Андрія Єрмака Денис заявив, що є «вільним громадянином, який має право зустрічатися з ким завгодно, знайомитися із ідеями громадян, проєктами». Він наголосив, що в нього є громадська організація «Українське бюро національного розвитку», що «займається розробками, науковими адаптаціями проєктів, пов’язаних з економікою, соціонікою».