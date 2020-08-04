Історія з плівками Лероса стала позитивною для Андрія Єрмака – радник голови ОП

Антикризовий радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що скандал із плівками, опублікованими народним депутатом від «Cлуги народу» Гео Леросом, які стосуються брата Андрія Єрмака, був позитивним для керівника Офісу президента. Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.

«Ця історія вплинула на нього в іншому напрямку. В парадоксально іншому. Він став сильнішим, він став розуміти, що політика – це завжди треба бути готовим до того, щоб бути правдивим. Це показало, що треба завжди формувати тези, якими ти завжди готовий відповідати на складні питання, що не треба замикатися і ховатися в мушлю», – вважає Подоляк.

Він вважає, що історія з плівками стала для Єрмака «добрим уроком».

«Тобто він зайшов на посаду – і одразу такий скандал, який його різко підсилив. Якби він зайшов в комфортних умовах і сидів би в комфортних умовах, то він би не став повноцінним СЕО на посаді голови Офісу. Це – тренування на марші. У бойових умовах людину швидко підняли одразу на кілька сходинок вгору», – сказав Подоляк.

На його думку, скандал із плівками на той момент не був тією причиною, через яку президент Зеленський мав би звільнити голову свого Офісу, а сам Андрій Єрмак подати б у відставку.

«Президент має право робити все, що вважатиме за потрібне, м’яко кажучи, без порад з мого боку. Це – перше. Друге: в цій історії я не бачу ані найменших підстав для того, щоб звільняти чи приймати відставку людини. Тому що не було прямих доказів, що він (Єрмак – ред.) чимось скористався в цій ситуації: грошима, призначеннями і так далі», – говорить Подоляк.

За його словами, як тільки такі елементи з’являться, доказові, юридично коректні, тоді Єрмак повинен буде сам подати у відставку.

«А поки це – піар-шоу. Якщо щодня прибирати чиновників, тим більше з найближчого оточення, то президенту просто не буде з ким працювати. Так, можливо, тактика на це і побудована: давай будемо всіх висмикувати, щоб залишився Володимир Олександрович один. От він залишиться один, а потім ми скажемо: «А чому ж ти нічого не робиш, чому ж не працюєш», – додав радник.

При цьому він заперечує зв’язок між своїм призначенням антикризовим радником голови ОП та скандалом, який виник у той час навколо голови Андрія Єрмака, переконуючи, що «ці два процеси просто збіглися у часі».

Водночас Подоляк визнає, що в новому статусі допомагав очільнику Офісу президента шукати шляхи порятунку для репутації Андрія Єрмака. Наприклад, радив йому «бути відкритим і не боятися відповідати на питання, які стосують цих плівок».

Також Подоляк позитивно оцінив пресконференцію голови Офісу президента, під час якої той відреагував на публікацію плівок щодо свого брата.

«Це якраз було за кілька днів до мого приходу. З точки зору виконання –вона була зроблена з помилками. З точки зору підходу – це був абсолютно правильний хід. Ти приходиш і кажеш: «Друзі, ось – я. Я готовий відповісти», – вважає радник.

На зауваження Радіо Свобода про те, що протягом перших 20-ти хвилин вищезгаданого брифінгу Андрій Єрмак ігнорував тему плівок, хоча, на той момент, це була головна тема дня, Подоляк зауважив, що «це неважливо».

«У нас в країні всі хочуть одразу отримати ідеальну конструкцію будь-чого. Так же не буває. Люди мають навчитися не боятися. Андрій Борисович не був публічною людиною, він не знав як себе поводити в таких кризових ситуаціях. Тим не менш, він погодився вийти і погодився розмовляти. Так, можливо, цей діалог не такий, як би нам хотілося, як професіоналам, які люблять розмовляти», – заявив Подоляк.

Він закликав журналістів більш поблажливо ставитися до Єрмака та інших членів команди президента.

«Замість того, щоб зрозуміти це, сказати: «Ну нормально, голова Офісу готовий розмовляти, давайте його підтримаємо, давайте попросимо може інакше підходити, не будемо його кусати одразу. Може, прийдемо на офф-зе-рекордз, поставимо питання, потім, може, ще на брифінг вийдемо», – журналісти одразу почали його хаяти, типу, не вміє вести брифінги і так далі», – відповів Подоляк.

29 березня народний депутат від «Слуги народу» Гео Лерос опублікував у фейсбуці відеокадри, на яких брат голови Офісу президента проводить кілька розмов. Законодавець називає ці зйомки «відеодоказами», як «Єрмак через свого брата барижить державними посадами, впроваджує свою програму до правоохоронних структур та оборонки (привіт з РФ), ну і, звичайно, заробіток на державі».

Сам голова Офісу президента Андрій Єрмак звернувся до СБУ та ДБР, «щоб було проведено всебічне розслідування обставин здійснення цих записів, передусім їх достовірності, всіх фактів, а також хто і на чиє замовлення це робив, як ці записи опинилися у Гео Лероса».

Пізніше Лерос направив звернення директору Національного антикорупційного бюро з проханням перевірити та дати оцінку інформації, яка міститься на цих відеозаписах.

Брат Андрія Єрмака Денис заявив, що є «вільним громадянином, який має право зустрічатися з ким завгодно, знайомитися із ідеями громадян, проєктами». Він наголосив, що в нього є громадська організація «Українське бюро національного розвитку», що «займається розробками, науковими адаптаціями проєктів, пов’язаних з економікою, соціонікою».

Програма журналістських розслідувань «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA: Перший») отримала від народного депутата копію записів на день раніше. Журналісти встановили ключових фігурантів записів та особу того, хто записував розмови. Це 39-річний уродженець Харкова Дмитро Олександрович Штанько. Він закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ.

На «плівках», які є у розпорядженні «Схем», немає чітко зафіксованої передачі грошей безпосередньо самому Денисові Єрмаку. Водночас помічник Єрмака та автор зйомки між собою детально обговорюють, скільки коштуватиме кандидатові та чи інша посада і як розподіляється отриманий прибуток між учасниками схеми, включно з часткою брата нинішнього голови ОП.