НАБУ почало розслідування щодо Єрмака через записи розмов його брата

Національне антикорупційне бюро повідомляє, що відкрило два кримінальні провадження у справі «плівок Єрмака». Як повідомили у НАБУ у відповідь на запит Радіо Свобода, одне з них відкрите щодо голови Офісу президента Андрія Єрмака.

У НАБУ повідомили, що до них надійшла ухвала слідчого судді Вищого антикорупційного суду щодо зобов’язання внести відомості в ЄРДР за заявою адвоката в інтересах народного депутата України.

«Відповідно до вказаної заяви, громадянин України одержав неправомірну вигоду за вплив на ухвалення рішень головою Офісу президента щодо призначення низки осіб на посади в органах державної влади. Відомості про кримінальне правопорушення … внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередня кваліфікація – частина 2 статті 369-2 (зловживання впливом, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або пропозиція чи обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди – ред.)», – йдеться в повідомленні.

Крім того, як заявили у НАБУ, відповідно до вказаної заяви, голова Офісу президента «одержав неправомірну вигоду у великому розмірі за ухвалення рішень щодо призначення низки осіб на посади в органах державної влади». Щодо цього в ЄРДР внесли відомості про кримінальне правопорушення з попередньою кваліфікацією «прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою».

ВАКС 2 червня зобов’язав НАБУ взятися за справу «плівок Єрмака».

29 березня народний депутат від «Слуги народу» Гео Лерос опублікував у фейсбуці відеокадри, на яких брат голови Офісу президента проводить кілька розмов. Законодавець називає ці зйомки «відеодоказами», як «Єрмак через свого брата барижить державними посадами, впроваджує свою програму до правоохоронних структур та оборонки (привіт з РФ), ну і, звичайно, заробіток на державі».

Сам голова Офісу президента Андрій Єрмак звернувся до СБУ та ДБР, «щоб було проведено всебічне розслідування обставин здійснення цих записів, передусім їх достовірності, всіх фактів, а також хто і на чиє замовлення це робив, як ці записи опинилися у Гео Лероса».

Пізніше Лерос направив звернення директору Національного антикорупційного бюро з проханням перевірити та дати оцінку інформації, яка міститься на цих відеозаписах.

Брат Андрія Єрмака Денис заявив, що є «вільним громадянином, який має право зустрічатися з ким завгодно, знайомитися із ідеями громадян, проєктами». Він наголосив, що в нього є громадська організація «Українське бюро національного розвитку», що «займається розробками, науковими адаптаціями проєктів, пов’язаних з економікою, соціонікою».

Програма журналістських розслідувань «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA: Перший») отримала від народного депутата копію записів на день раніше. Журналісти встановили ключових фігурантів записів та особу того, хто записував розмови. Це 39-річний уродженець Харкова Дмитро Олександрович Штанько. Він закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ.

На «плівках», які є у розпорядженні «Схем», немає чітко зафіксованої передачі грошей безпосередньо самому Денисові Єрмаку. Водночас помічник Єрмака та автор зйомки між собою детально обговорюють, скільки коштуватиме кандидатові та чи інша посада і як розподіляється отриманий прибуток між учасниками схеми, включно з часткою брата нинішнього голови ОП.