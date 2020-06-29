«Коли ми збираємося, у нас абсолютний конструктив»: Стефанчук про стосунки Єрмака і Разумкова

Перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що не бачить конфлікту у стосунках між спікером парламенту Дмитром Разумковим і головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

«Розумієте, коли ми збираємося, то у нас абсолютний конструктив. У нас немає якихось питань, тому що у нас дуже обмежений час. І ми маємо за цей період часу максимально встигнути. І мені видається, що дуже багато хотіли би вбити клин між президентом і спікером, але знову ж таки ми все це бачимо. Ми бачимо штучність цих речей», – сказав Стефанчук.

Про конфлікт між спікером і Офісом президента раніше писала, зокрема, «Українська правда».

24 червня там із посиланням на «впливового депутата» зі «Слуги народу» повідомили, що в Офісі президента платять керівнику апарату Верховної Ради, щоб той слідкував за діями керівника парламенту Дмитра Разумкова.

«Амбіції спікера не дають спокою Офісу президента, тож, аби контролювати дії Разумкова, на Банковій призначили «наглядача» за головою ВРУ», – писало видання.

9 червня депутат зі «Слуги народу» Гео Лерос в інтерв’ю виданню «Цензор» заявив, що голова Офісу президента Андрій Єрмак нібито вів переговори з главами парламентських фракцій, щоб організувати відставку спікера Разумкова.