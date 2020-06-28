Віцеспікер парламенту розповів про перспективи відставки керівника НАБУ Ситника

Перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук (фракція «Слуга народу») в інтерв’ю Радіо Свобода розповів про перспективи того, що Верховна Рада тим чи іншим чином відправить у відставку директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

У «Суботньому інтерв’ю» він згадав про зареєстрований у парламенті проєкт постанови Верховної Ради про звільнення Ситника, а про кілька зареєстрованих у парламенті законопроєктів, які в разі можливого ухвалення фактично призвели б до того ж наслідку, заявив, що питання про них наразі не порушувалися.

«Але є деякі законопроєкти, вони вносяться, в тому числі, партією «Слуга народу» і іншими опозиційними партіями, які стосуються взагалі перезавантаження такого органу, як НАБУ. Але перед тим, як робити такі кроки, треба чітко зрозуміти концепцію і що буде після цього. Бо якщо це просто тільки для того, щоб збити одну людину, треба міняти систему, то це абсолютно неправильний підхід. Ми повинні зрозуміти, що пропонується натомість, до яких наслідків воно призведе. І тільки після цього ми можемо моделювати систему законодавства», – сказав Стефанчук.

На запитання, чи на сьогодні принаймні у Верховній Раді не йдеться про «персональну справу Артема Ситника» чи його можливу відставку, віцеспікер відповів: «Я знаю, що принаймні станом на зараз це питання не стоїть».

У Верховній Раді зареєстровані принаймні три ініціативи, які мають на меті полегшити звільнення керівника НАБУ Артема Ситника, щодо якого існує адміністративний протокол, складений за звинуваченням у корупційній дії.

Серед них – законопроєкт № 3133, що його ініціював народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко. 28 квітня його підтримав комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Законопроєкт передбачає ще одну підставу для звільнення директора НАБУ – набрання чинності судовим рішенням про «про притягнення його до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією». Наразі підставою звільнити очільника НАБУ може стати тільки обвинувальний вирок суду в кримінальному провадженні.

Тоді, за повідомленнями, тодішній голова місії Міжнародного валютного фонду в Україні Рон ван Роден застерігав офіс президента проти звільнення Ситника. Також на такі пропозиції критично відреагували посли країн «Групи семи» в Україні, висловившись проти ухвалення українською владою законів, які обмежують незалежність антикорупційних органів. Крім того, також у Раді Європи Україні у відповідь на таку пропозицію нагадали про необхідність зберегти незалежність Національного антикорупційного бюро України

Перед тим, у березні, схожий законопроєкт № 3180, що теж пропонує розширити кількість підстав для звільнення директора НАБУ, подавали народні депутати з фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський і Олександр Качура. Вони теж пропонували доповнити закон про НАБУ нормою, за якою керівника відомства можуть звільнити у випадку «набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до адміністративної відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією».

А в лютому у Верховній Раді був зареєстрований і проєкт постанови парламенту просто про звільнення Ситника – без ніяких законодавчих змін. Ініціаторами постанови були дев’ятеро народних депутатів, більшість із них зі «Слуги народу», один – уже згаданий Олексій Гончаренко – від «Європейської солідарності». Той проєкт теж критикували посли країн «Групи семи» в Україні.

6 вересня 2019 року Сарненський районний суд визнав Ситника винним у порушенні обмежень щодо одержання подарунків через невказану в декларації інформацію про його відпочинок у мисливських угіддях на Рівненщині в період 2017–2019 років і наклав на нього адміністративне стягнення, зобов’язавши сплатити 3400 гривень штрафу. Ситник стверджує, що сам заплатив за відпочинок на мисливській базі.

Ситник також заявляв, що має намір звернутися до Європейського суду з прав людини через це рішення. Він також припустив, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков міг чинити тиск на суддів, які розглядали його справу щодо відпочинку, щоб помстися йому за «справу з рюкзаками». У цій справі НАБУ звинуватило сина Авакова Олександра і заступника міністра Сергія Чеботаря в організації бюджетного замовлення в обхід законної тендерної процедури. Згодом справу закрила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Артем Ситник очолює НАБУ з квітня 2015 року.