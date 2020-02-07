Аваков відреагував на слова Ситника, що адмінсправа проти нього – «продовження історії з рюкзаками»

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков залишив у мережі низку коментарів про «начальника НАБУ» після того, як раніше на брифінгу директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник сказав, що розгляд адміністративної справи щодо його відпочинку є продовженням історії, пов’язаної зі справою щодо розтрати коштів МВС під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії, фігурантом якої був син голови МВС.

«Начальник набу, корупціонер з реєстру шукає привід виправдати своє неоплачене пияцтво, звинувачуючи кого завгодно, крім себе. За своє життя я звик прощати дурнів. Так легше не занурюватися в їхній бруд», – написав Аваков у твіттері.

Такі дописи Авакова з’явилися після того, як директор НАБУ Артем Ситник заявив: «Ця адміністративна справа – продовження історії з рюкзаками. Деякі міністри бажають помсти, і відповідно, роблять все, щоб якимось чином вплинути на моє перебування на посаді».

Ситник також припустив, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков міг чинити на суддів, які розглядали його справу щодо відпочинку, щоб помстися йому за «справу з рюкзаками».

Ситник заявив, що має намір звернутися до Європейського суду з прав людини через рішення українського суду про адміністративне стягнення з нього штрафу за незазначений у декларації відпочинок у Рівненській області.

6 вересня 2019 року Сарненський районний суд визнав Ситника винним у порушенні обмежень щодо одержання подарунків через невказану в декларації інформацію про його відпочинок у мисливських угіддях на Рівненщині в період 2017-2019 років, і зобов’язав його сплатити 3400 гривень штрафу. Ситник стверджує, що сам заплатив за відпочинок на мисливській базі.

На початку 2016 року журналісти програми «Схеми» знайшли і проаналізували відеозаписи, схожі на зйомки прихованою камерою в кабінеті на той час заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря, який до травня 2015 року відповідав у міністерстві за державні закупівлі. На відео зафіксований діалог про закупівлю рюкзаків між нібито сином міністра Авакова Олександром та особою, схожою на Сергія Чеботаря, на той час заступника Арсена Авакова, в якому вони домовляються про отримання сином міністра бюджетного підряду в обхід законної процедури тендеру.

Було відкрите провадження. У НАБУ стверджували, що мають «достатньо доказів», які свідчать про причетність екс-посадовця МВС та близького родича очільника цього міністерства до розкрадання 14,5 мільйона гривень.

Натомість у липні 2018 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила це провадження у частині підозри екс-заступника голови МВС Сергія Чеботаря та Олександра Авакова – «за відсутністю складу злочину».

Раніше сам міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що ані він, ані його родина не мають стосунку до постачальників рюкзаків МВС. Він наполягає, що процедура закупівлі була прозорою. Натомість НАБУ назвало закриття справи «незрозумілим і непослідовним».