Суд у Рівненській області оштрафував Ситника за відпочинок на мисливському угідді

Сарненський районний суд Рівненської області оштрафував на 3 400 гривень директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника, повідомив його адвокат Владислав Кіча в коментарі Радіо Свобода.

Посадовця визнали винним у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків.

«Буду подавати апеляцію. Рішення не вступило в законну силу. Дається 10 днів з моменту проголошення рішення, тобто з 6 вересня, на подачу апеляції. Звичайно, подавати апеляцію ми будемо, тому що саме рішення є архінезаконним, неправильним», – сказав Кіча в коментарі Радіо Свобода.

8 травня видання «Обозреватель» написало, що Ситник та його родина у «затишному мисливському угідді «Поліське-Сарни» Рівненської області» відпочивали «неодноразово» і «абсолютно безоплатно».

Сам Ситник стверджував, що платив за проживання, хоча чеків не зберіг.