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05 Вересень 2019, Київ 13:29
Новини | Політика

Ситник прокоментував ініціативу закріпити в Конституції право президента призначати голову НАБУ

Ситник: конкурс, який було передбачено з обрання директора НАБУ, залишається

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Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник вважає, що підпорядковане йому відомство залишиться незалежним навіть у випадку закріплення в Конституції права президента України призначати голову НАБУ.

«Призначення директора бюро визначене законом про НАБУ. Тобто конкурс, який було передбачено з обрання директора НАБУ, залишається. Це просто перенесення положення закону до Конституції, не більше і не менше», – сказав Ситник.

Він додав, що залишається на своїй посаді й не збирається йти у відставку.

3 вересня Верховна Рада направила на розгляд Конституційного суду законопроєкт, який пропонує закріпити за президентом повноваження по призначенню керівників Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Державне бюро розслідувань (ДБР).

/**/ /**/ /**/ Президент України Володимир Зеленський аплодує голосуванню. Верховна Рада України, 29 серпня 2019 року
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