Ситник прокоментував ініціативу закріпити в Конституції право президента призначати голову НАБУ

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник вважає, що підпорядковане йому відомство залишиться незалежним навіть у випадку закріплення в Конституції права президента України призначати голову НАБУ.

«Призначення директора бюро визначене законом про НАБУ. Тобто конкурс, який було передбачено з обрання директора НАБУ, залишається. Це просто перенесення положення закону до Конституції, не більше і не менше», – сказав Ситник.

Він додав, що залишається на своїй посаді й не збирається йти у відставку.

3 вересня Верховна Рада направила на розгляд Конституційного суду законопроєкт, який пропонує закріпити за президентом повноваження по призначенню керівників Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Державне бюро розслідувань (ДБР).