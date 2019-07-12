Ситнику зачитали адмінпротокол про корупцію – Сарган

Директору Національного антикорупційного бюро України Артему Ситнику зачитали адмінпротокол про корупцію. Про це повідомила спікер генпрокурора Лариса Сарган.

Вона зазначила, що Ситник сьогодні знову не з’явився на виклик до Нацполіції.

«Цього разу директор антикорупційного відомства «сховався» у відрядження до Харкова. Представник Національної поліції змушений був зачитати адмінпротокол про корупцію на трасі під Полтавою», – мовиться у повідомленні.

Сарган наголосила, що тепер всі необхідні процедурні дії завершені і справу направлено до суду.

7 травня у Генеральній прокуратурі України повідомили, що викликають директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника на допит 10 травня о 10:00 в справі про перевищення службових повноважень. 10 травня Ситник прийшов до будівлі ГПУ і заявив журналістам, що про повістку дізнався зі ЗМІ і, найімовірніше, може йтися про розголошення інформації з так званої «чорної бухгалтерії Партії регіонів».

Артем Ситник ще в серпні 2018 року заявляв, що проти нього відкрили кримінальну справу через втручання у вибори президента США у 2016 році. Ситник зробив таку заяву, коментуючи розслідування щодо очільника кампанії президента США Дональда Трампа і лобіста Віктора Януковича в США Пола Манафорта.