Радіо Свобода Daily: Несподіваний розвиток – чому Генпрокуратура викликала на допит директора НАБУ

Справа Ситника отримала несподіваний розвиток

Генпрокуратура чекає від очільника НАБУ Артема Ситника пояснень щодо його відпочинку в одному з мисливських угідь на Рівненщині, під час якого міг бути зроблений скандальний запис, що став підставою для порушення щодо нього справи про можливе втручання у вибори президента США 2016 року. Інакше, зазначають у ГПУ, Ситнику може загрожувати справа з «протоколом про корупцію, який виписується МВС і розглядається судом». Артем Ситник прийшов до прокуратури, але, як повідомили у відомстві, допит не відбувся, оскільки він скористався правом надати свідчення письмово. Детальніше про справу – у матеріалі.

Суд ООН щодо справи українських моряків

Слухання Міжнародного трибуналу з морського права у справі захоплених Росією українських моряків у Гамбурзі завершилися і перейшли у закритий режим. Рішення мають оприлюднити 25 травня. Україна закликала негайно звільнити українських військових моряків і кораблі. Яке рішення може ухвалити трибунал? Читайте в інтерв’ю доктора юридичних наук, професора Російського університету транспорту Василя Гуцуляка.

Що має відбутися, щоб Антикорупційний суд почав розглядати справи

Судді Вищого антикорупційного суду України склали присягу 11 квітня, 7 травня обрали голову нової інституції – Олену Танасевич, але повноцінно ця інституція зможе запрацювати тільки з 5 вересня. За цей час мають укомплектувати штат та владнати організаційні моменти. Радіо Свобода з'ясовувало, що саме має відбутися і які виклики стоятимуть перед новоствореним органом після запуску.

Далі коротко:

Державна виконавча служба Міністерства юстиції стягнула на користь держави України з компаній, пов’язаних із екс-президентом Віктором Януковичем та колишніми високопосадовцями, 55 мільйонів гривень та 1 мільйон доларів США.

Обраний президент України Володимир Зеленський звинуватив депутатів Верховної Ради у затягуванні процесу інавгурації та знову закликав парламент призначити урочистості з нагоди вступу нового президента на посаду на 19 травня. Для президента Петра Порошенка прийнятна будь-яка дата інавгурації Зеленського, заявили в Адміністрації президента.

Перейменування проспекту Петра Григоренка в Харкові на честь маршала СРСР Георгія Жукова буде порушенням закону, заявив директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович. Він пообіцяв, що в разі, якщо Харківська міська рада або інші посадовці міста ухвалять таке рішення, Інститут нацпам’яті звернеться до Генпрокуратури.

Тиск на блогера «Сталінгулагу»

У Росії тиснуть на блогера, який веде «Сталінгулаг» у Telegram та має мільйон читачів у Twitter. Протягом кількох років Олександр Горбунов анонімно звертався до мільйонів людей із гострими коментарями про життя путінської Росії. Тепер блогер, відомий як «Сталінгулаг», каже, що влада втрачає почуття гумору у ставленні до нього.

5 років арешту Олега Сенцова​

Двісті квітів висадили у Києві українські митці, науковці та координатори глобальної акції #SaveOlegSentsov в рамках флешмобу «Саджайте квіти, а не людей!». Біля кожної з рослин – мініатюрна табличка з іменем українця, якого утримують у російському полоні в анексованому Криму, на окупованому Донбасі та в Росії. Цю подію приурочили до п'ятої річниці арешту окупаційною владою Криму кінорежисера Олега Сенцова.

Крім того, у Києві 10 травня провели ходу, приурочену 5-й річниці арешту Олега Сенцова. Активісти пройшлися до посольств 14 країн-членів Ради Європи.

​Документальний фільм «93»

Він пережив Голодомор, Другу світову та розпад Радянського Союзу. Вісім років тому втратив дружину, з якою прожив півстоліття. Він залишився сам, але не здався. Документальний фільм журналіста Радіо Свобода Дмитра Джулая, який переміг переміг у конкурсі «Виклик» на Kyiv International Film Festival у квітні 2019 року, розповідає про 93-річного чоловіка.

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