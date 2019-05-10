Допит Ситника в ГПУ не відбувся – Сарган

Речниця генерального прокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган повідомила, що сьогоднішній допит директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника по суті не відбувся.

«На початку допиту директор НАБУ заявив про те, що бажає давати покази власноручно (ч.7 ст. 224 КПК), і для цього йому необхідний час для викладення показів власноручно та надання підтверджуючих покази документів. Заява відображена в протоколі та на цьому слідча дія завершена. Крім того, Ситник зазначив про те, що на даний час при поставленні будь-яких запитань буде користуватись таким правом. Складено протокол про попередження про нерозголошення даних досудового розслідування. Тобто по суті допиту не відбулося», – написала Сарган на сторінці у Facebook.

Крім того, Сарган повідомила, що Юрій Луценко під час поїздки на Дніпропетровщину повідомив, що очільника НАБУ Артема Ситника під час допиту в ГПУ мали також запитати про відпочинок на Рівненщині, де «пан Ситник забув заплатити достатньо велику суму готівкою». Ці слова Луценка Ситник наразі не коментував.

Сарган додала, що директор НАБУ залишив приміщення ГПУ відразу після спілкування із прокурором.

7 травня у Генеральній прокуратурі України повідомили, що викликають директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника на допит 10 травня о 10:00 в справі про перевищення службових повноважень. 10 травня Ситник прийшов до будівлі ГПУ і заявив журналістам, що про повістку дізнався зі ЗМІ і, найімовірніше, може йтися про розголошення інформації з так званої «чорної бухгалтерії Партії регіонів».

Артем Ситник ще в серпні 2018 року заявляв, що проти нього відкрили кримінальну справу через втручання у вибори президента США у 2016 році. Ситник зробив таку заяву, коментуючи розслідування щодо очільника кампанії президента США Дональда Трампа і лобіста Віктора Януковича в США Пола Манафорта.