Спецконфіскація коштів Януковича: на користь України стягнуто понад 3 млн доларів

Державна виконавча служба Міністерства юстиції стягнула на користь держави України з компаній, пов’язаних із екс-президентом Віктором Януковичем та колишніми високопосадовцями, 5 мільйонів гривень та 1 мільйон доларів США, повідомила заступник міністра юстиції України з питань виконавчої служби Світлана Глущенко.

«Повернення коштів на користь держави України відбулось при виконанні вироку суду про застосування спецконфіскації з примусовим вилученням у власність держави грошових коштів компаній Erosaria LTD та Aldoza Investments Limited, які містились на рахунках у АБ «Укргазбанк», – зазначила Глущенко.

Вона уточнила, що 7 травня за даними справами на депозитний рахунок Державної виконавчої служби України надійшли грошові кошти за обома провадженнями у сумі 55 342 762,37 гривень та 1 010 072,39 доларів США.

22 лютого у Генрпокуратурі повідомили, що на рахунок Державного казначейства були перерахували 1,5 мільярда гривень коштів «злочинної організації» Віктора Януковича. Тоді повідомлялося, що суд застосував спеціальну конфіскацію та конфіскував шляхом примусового вилучення у власність держави Україна цих грошових коштів. Адвокати Віктора Януковича заявляли, що їхній клієнт жодного стосунку до цих грошей не мав.