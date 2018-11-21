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21 Листопад 2018, Київ 16:45
Новини | Політика

ЄСПЛ розгляне справу засекречення вироку суду про конфіскацію «грошей Януковича» – ЦПК

Мова йде про конфіскацію 1,5 мільярда доларів колишнього президента України Віктора Януковича

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Європейський суд із прав людини розгляне справу засекречення вироку суду про конфіскацію 1,5 мільярда доларів колишнього президента України Віктора Януковича, повідомила громадська організація «Центр протидії корупції», яка й звернулася до суду.

«Ми вважаємо незаконними засекречення всього тексту вироку суду, та вимагаємо ці рішення скасувати, а сам вирок оприлюднити у Єдиному реєстрі судових рішень як того вимагає закон», – заявили в «Центрі протидії корупції».

Віктор Янукович. Архівне фото
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У квітні 2017 року генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що суд у Краматорську на Донеччині схвалив рішення про конфіскацію коштів колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення. Це рішення досі не оприлюднили.

Державне підприємство «Інформаційні судові системи», яке зобов’язане оприлюднити судове рішення у реєстрі, посилається на заборону органів прокуратури. Генеральна прокуратура, у свою чергу, стверджує, що визнала це рішення державною таємницею.

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