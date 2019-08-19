У кабінеті заступниці генерального прокурора знайшли пристрій для прослуховування – речниця

У кабінеті заступниці генерального прокурора Анжели Стрижевської знайшли пристрій для прослуховування, повідомила речниця голови ГПУ Лариса Сарган у Facebook.

За її словами, о 9:00 20 серпня у Сарненському суді Рівненщини відбудеться чергове засідання по розгляду адміністративного протоколу, пов’язаного із корупцією, складеного на директора НАБУ Артема Ситника. Провадження стосується порушень обмежень при одержанні подарунків, а саме відпочинку на одній із мисливських баз у Рівненській області.

Сарган заявила, що Стрижевська – керівник прокурора, який підтримує адмінпротокол стосовно Ситника.

«Для санкціонованого прослуховування кабінету одного з керівників ГПУ необхідний дозвіл або від заступника генпрокурора, або від самого Генерального прокурора. Відповідно, у даному випадку мав би бути дозвіл від керівника САП – заступника генпрокурора. Натомість жоден із заступників ГПУ, генпрокурор чи керівник САП таку «прослушку» не санкціонували», – пише Сарган.

За її словами, Служба безпеки України зареєструвала кримінальне провадження.

8 травня видання «Обозреватель» опублікувало матеріал, у якому стверджує, що Ситник та його родина у «затишному мисливському угідді «Поліське-Сарни» Рівненської області» (де ймовірно був зроблений запис, наданий Розенблатом як доказ до ГПУ) відпочивали «неодноразово» і «абсолютно безоплатно».

Сам Ситник стверджував, що платив за проживання, хоча чеків не зберіг.