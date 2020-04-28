Профільний комітет підтримав законопроєкт, який розширює підстави для звільнення директора НАБУ

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав ухвалення законопроєкту №3133, який розишрює можливості для звільнення директора Національного антикорупційного бюро. Таке рішення члени комітету ухвалили на онлайн засіданні 28 квітня.

На підтримку законопроекту, який ініціював народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко, висловилися 20 парламентарів, в тому числі представники «Слуги народу» та «Опозиційної платформи – За життя». Утрималася Галина Михайлюк («Слуга народу»), проти виступили Андрій Осадчук та Олександра Устінова («Голос»).

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Законопроєкт зокрема передбачає ще одну підставу для звільнення директора НАБУ – набрання чинності судовим рішенням про «про притягнення його до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією». Наразі підставою звільнити очільника НАБУ може стати тільки обвинувальний вирок суду в кримінальному провадженні.​

6 вересня 2019 року Сарненський районний суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним у порушенні обмежень щодо одержання подарунків через невказану в декларації інформацію про його відпочинок у мисливських угіддях на Рівненщині в період 2017-2019 років, і зобов’язав його сплатити 3400 гривень штрафу. Ситник стверджує, що сам заплатив за відпочинок на мисливській базі.

У грудні апеляційний суд підтвердив вирок суду першої інстанції.

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Директор НАБУ заявив, що має намір звернутися до Європейського суду з прав людини через рішення українського суду про адміністративне стягнення з нього штрафу за незазначений у декларації відпочинок у Рівненській області. Він також припустив, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков міг чинити на суддів, які розглядали його справу щодо відпочинку, щоб помстися йому за «справу з рюкзаками».

У цій справі НАБУ звинуватило сина Авакова Олександра та заступника міністра Сергія Чеботаря в організації бюджетного замовлення в обхід законної тендерної процедури. Згодом справу закрила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Артем Ситник очолює НАБУ з квітня 2015 року.