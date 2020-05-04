Посли країн G7 застерігають Україну від законів, що порушують незалежність антикорупційних органів

Посли країн «Групи семи» висловилися проти ухвалення українською владою законів, які обмежують незалежність антикорупційних органів. Відповідну заяву G7 оприлюднила 4 травня.

«США, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та Євросоюз продовжуть підтримувати незалежні антикорупційні установи України та їхню відданість справі боротьби з корупцією на найвищих рівнях», – зазначено в заяві пресслужби представництва G7 в Україні.

«Група семи» вказала на підтримку боротьби з корупцією в Україні.

«Законодавство, яке б порушувало незалежність цих інституцій, загрожує траєкторії реформ в Україні та підтримці міжнародної спільноти», – йдеться в заяві пресслужби представництва G7 в Україні.

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